台北鹹酥雞6品項125元 價目表曝光在地人哀求別宣傳

鹹酥雞可說是台灣的國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，日前一名網友到台北市萬華某間鹹酥雞店買宵夜，總共夾了6樣食材，其中包含鹹酥雞和魷魚，沒想到價錢只要100出頭，網友看到價目表驚呼「這是20年前的價格吧！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，買了兩大袋鹽酥雞，內容物有甜不辣、豬血糕、甘梅地瓜、小熱狗、鹽酥雞、魷魚，一般這樣少說也要200左右，但結帳金額跌破眾人眼鏡只要125元。原PO透露，鹽酥雞和魷魚35元，而最貴的香雞排是50元，超親民價格讓他無奈笑說「老闆，你賣這種價錢，害我每天報到，這樣怎麼減肥」。

貼文掀起網友暴動留言，「用新台幣下架」、「這根本是20年前的價格」、「不能只有你胖，快告訴我店家的地址」、「害我餓了！」、「地址交出來喔！」、「讓我用新台幣教訓這家店」、「為了幫你減肥全部人過去報復性買」、「真是罪孽深重的價格」，也有在地人表示，「我從小到大都去的店，不要爆出來，不想排隊」、「拜託別說在哪人已經很多了」。