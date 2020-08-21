他表明自己是學生沒錢買保險 業務員一句話惹怒眾網友

相信許多人都有接到銀行保險推銷電話的經驗，多數人都會草草打發對方，結束話題，而保險員為了業績多少都會使出纏功，一名網友PO文分享自己日前接到推銷保險電話，他告訴對方自己是學生沒錢，沒想到保險員回了一句讓原PO聽了很無言，貼文引來鄉民們熱議，許多人分享反制的方法供原PO參考。

原PO在PTT寫道自己目前還是名學生，日前早上接到一通推銷保險的電話，對方向他說明目前有提供一些回饋方案，如果錯過了機會就不再有，但原PO很委婉地表明自己還是位學生，沒有什麼錢能買保險，原以為保險員聽了之後會打退堂鼓，沒想到對方竟然說了一句「一天只要一杯手搖杯的錢，怎麼會負擔不起呢？」讓原PO聽完啞口無言。

貼文讓網友們看了紛紛為原PO獻策，「我寧願拿錢去買手搖杯」、「如果不想要，根本就不用給他這種反問的機會，就說不需要就好」、「我本來一天喝一杯，這樣不就變成一天兩杯錢」、「負擔得起跟想不想花是兩碼子事」、「聽到保險就可以直接掛掉了」、「跟他們講不需要還一直煩，後來都直接掛了」、「這種套話術的直接掛掉」。

還有人教原PO如何回應，「回他：這麼好的產品，那你買了嗎？」、「直接說不想買」、「我都說每個業務都跟我要一天一杯手搖杯的錢，早就超過了」、「負擔不起，所以我不喝手搖杯」、「我沒在喝手搖杯，都喝白開水」、「我連喝手搖杯的錢都沒有」。