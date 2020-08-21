家門口遭人噴漆！苦主吐真相怒轟：腦子不好別當討債

電視上常出現欠錢不還遭噴漆警告的新聞，但有網友不滿表示，討債集團搞烏龍找錯人，竟跑到他家門口噴漆，讓他整個氣炸，因為這樣容易造成鄰居誤會，也給自己帶來很大麻煩。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出家門口遭人用紅色噴漆寫字，但明明自己沒有欠錢問題，卻莫名淌渾水，重點是上面的字像是鬼畫符，完全看不懂在寫什麼，原PO不爽開罵「到底哪個蠢貨討債找錯人，跑來我這噴漆，腦子不好是要怎麼做借貸」。

貼文一出，網友歪樓回應，「你的國文老師在後面，而且他非常的生氣」、「人家第一天上班啦！」、「新手難免緊張，再給一次機會」、「國小沒畢業？」、「這寫什麼？叫他回來翻譯一下」、「真有職業道德，噴漆只噴在鐵門上，沒有歪到牆壁去」。