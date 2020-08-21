主婦搭捷運開啟「揀菜模式」 網全跪：以後不敢說沒時間了

不少人搭捷運習慣滑手機、看書、聊天、閉目養神，但你有看過這種景象嗎？日前有網友在捷運車廂驚見一名主婦在挑韭菜，把握每一分每一秒的行為，讓他忍不住大讚「時間管理高手就在你我身邊」。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」發文表示，「時間管理高手就在你我身邊，當我還在滑手機的時候，她可能已經把晚餐的韭菜都揀好了」，畫面中可見，這名婦人頭戴遮陽帽，背包反背在胸前，值得注意的是她手中拿著韭菜，直接在車廂開啟「揀菜模式」，超狂行徑讓人驚嘆不已。

照片在網上曝光，引來千名網友按讚留言，「請收下我的膝蓋」、「不錯啦！阿姨有練過都有用袋子接好」、「我猜她回到家大概三十分鐘就可以變出一桌菜了」、「媽媽的智慧，覺得自己慚愧」、「對不起，以後不敢說我沒時間了」、「我有遇過上公車後秒速削完+啃完一整顆蘋果，真的很神奇」、「正港的高手」、「阿姨好強喔！」