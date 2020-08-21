他涼拌菜沒吃完被女客人批浪費 店家說明後讓她閉嘴

沒吃完的餐點倒廚餘確實很浪費，不過就有位網友日前在外用餐時，發現有道菜存有酸味於是便擺著沒吃，卻被一位管很寬的女客人碎念「很浪費」，直到店家解釋之後她才閉嘴。此文發出後網友也紛紛表示女客人真的是看到黑影就開槍。

有網友在「爆怨公社」發文，日前她到餐廳吃飯時發現其中一道涼拌菜似乎酸掉了，於是趕緊向店家反應，而店員也向原po說「別吃了」就把菜收走，這時同桌的一位女客人見到後便開始大聲嚷嚷「很浪費」。

起初原po還不太想理會，就怕說出來害店家被異樣眼光，沒想到這位女客人毫不克制，音量越來越大聲，直到店員小聲地與她解釋一番後才讓她安靜，而這也不禁讓原po好奇問：「如果換成你碰到食物酸了，你會怕浪費而吃掉嗎還是就丟了？」

文章一出，網友多認為同桌女客人真的管太多，「會不吃一定有原因，大家真的不要看到黑影就開槍」、「這世界總不缺自以為是的人」、「酸了不吃不是浪費是保護自己」、「又一個管很寬的正義魔人」、「那個小姐是在大聲什麼，浪費食物是不好，但前提是要看食物是否好壞」。