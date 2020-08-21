訂房網備註成許願池？不到700元民宿 有人要鯊魚娃娃 有人要生日蛋糕...

最近因為疫情關係，很多人改在台灣旅遊，透過網站或APP訂房，填單時可以在備註欄寫下特殊需求，民眾需求無奇不有，有位民宿業者把客人許願「我想要兩隻鯊魚娃娃」PO上網，引起討論。

有位民宿業者在爆怨公社PO文，客人訂了680元經濟型雙人房，並在訂單上註明「我想要兩隻鯊魚娃娃」，讓業者傻眼。原來是民宿拍攝四人房型示意圖時，老闆私人帶了兩隻IKEA鯊魚娃娃來布置，但其實拍完當天就拿回家了，所以民宿房間內其實並不提供鯊魚娃娃。業者困惑，「一間房間才多少錢？要兩隻娃娃？光是房價都不夠買娃娃吧！」更表示示意圖僅供參考，「如果訂房送娃娃，就把娃娃的費用加在房價上啦...你以為六星級大飯店啊？」

因為客人只註明「想要」，所以引起討論，有人認為客人太貪心，「嘖...想要不會自己花錢買」、「以為是許願池嗎？」、「可以啊！加鯊魚變海景房收費」。也有人覺得客人只是想抱娃娃，沒有要凹店家贈送的意思。「他應該是想放在房間裡，應該沒有要帶走的意思吧...」、「我想要不代表真的要送他，只是想躺他、潰腳、拍照...但也說不定他真的會叫你送他...」。

也有人對房間內的娃娃持保留態度，「房間內有放娃娃也不會想抱想摸，誰知道那娃娃經歷過什麼...」、「我會請店家收走娃娃，感覺很多人抱過，不衛生...」還有同業留言，「Agoda那個特殊需求根本就是奧客筆記本，訂一張大床房備註說希望變兩大床？？小朋友都國中了跟我說要免費住？？」、「還有客人要我們幫他買男友生日蛋糕...」、「一晚才不到700的房價，還有人要蛋糕下午茶之類的...」。

原PO補充，因為不確定客人真實想法，後來用幽默態度回覆客人：「鯊魚已回大海，奔向自由了」，最後就要看客人怎麼接招了。