加油站上廁所！抬頭驚見「高級設備」 網嗨喊：揪團去拉屎

出門在外難免遇到內急狀況，如果附近沒有公廁，民眾多半會到加油站、超商、速食店借廁所，日前有網友到加油站借用廁所，一走進去就感受到舒適涼意，抬頭看才發現裡頭配有「高級設備」，讓他忍不住驚呼「第一次看到耶！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，只見屏東某間加油站的廁所，除了有基本的電風扇外，竟然大手筆安裝冷氣，而且有在運轉絕非裝飾品，初次見到讓原PO又驚又喜，接著恍然大悟地說「難怪尿尿時發現怎麼那麼涼」。

照片在網上曝光，引來大批網友按讚留言，「好高級，可以揪團去拉屎了」、「有錢就是任性，想直接住在廁所」、「會蹲到睡著，不要懷疑我朋友曾經這樣」、「不用滿身汗真的很幸福」、「好貼心，怕客人尿到中暑」、「感覺過濾網會有大便味道」、「跪求地點，以後大便去那上」。

也有網友分享其他家加油站的廁所環境，「我們台南不只冷氣還有恆溫坐墊，廁所比加油站還漂亮」、「我還有遇過裝免治馬桶的可以調溫度」、「之前去台東加油站的廁所，是要脫鞋換室內拖進去」、「土城的也有免治馬桶和冷氣，廁所弄的有夠漂亮」。