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吃火鍋點牛肉片 一端上桌超傻眼：根本是牛油吃到飽

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到吃到飽火鍋店用餐，沒想到竟然點到一盤幾乎佈滿脂肪的牛肉片，讓她完全吃不下去。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友到吃到飽火鍋店用餐，沒想到竟然點到一盤幾乎佈滿脂肪的牛肉片，讓她完全吃不下去。 圖／翻攝自「爆怨公社」

台灣人愛吃吃到飽火鍋，火鍋店也越開越多家，競爭之下總會有一些品質上的出包，有女網友PO文抱怨到火鍋店用餐，沒想到竟然拿到一盤幾乎佈滿油脂的牛肉片，讓她吃或不吃都難以抉擇，網友們看了也笑說是「牛油吃到飽」。

原PO在臉書「爆怨公社貼出一張照片，她寫道昨（20）日中午到一家吃到飽的火鍋店用餐，中間叫了一盤肉片，只不過端上桌後卻讓她看傻了眼，因為這盤牛肉片每片幾乎佈滿了白色脂肪，而紅色肉質區塊僅占少少一小部分，讓原PO直呼「誰敢吃啦？」不過食材叫上桌，她不想浪費食物但又吃不下去，就這樣跟肉片對峙了許久。

照片讓許多網友看了也直呼太油了，「告知店家原因並麻煩他們看是否能夠換盤吧」、「不要吃就好了，健康重要，這太油」、「這切得出來也厲害，送餐的敢出來也厲害了」、「這種都端的出來也是恥度蠻高的」、「浪費食物跟傷害健康妳選哪個？」、「好噁喔…根本是吃油，妳應該跟店家反應一下吧，這麼油切肉的時候應把有一起切掉」。

還有人開玩笑的說「這分明是牛油吃到飽」、「真正的雪花肉」、「拿去烤肉火會很旺不用特地一直生火」、「這一般是在擦烤肉網的，這吃到飽用的牛五花等級也太低了吧」、「確定是點『牛肉』，而不是點到『牛油』吼」、「比A5還要入口即化」、「好肥喔！這頭牛一定有三高」。

爆怨公社 火鍋 吃到飽

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