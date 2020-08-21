為何髒髒的燒臘店才好吃？老饕揭實測結果：乾淨的得碰運氣

燒臘通常給人油油亮亮的印象，似乎乾柴就難以被稱為好吃的燒臘。在PTT上有網友討論，燒臘一定要油，這樣味道才夠香，不過燒臘店看起來常會有油油髒髒的感覺，讓人好奇該不會好吃的秘訣也包含「髒」？

鄉民認為台灣的燒臘店看起來都髒髒的，此外就連某些遠在矽谷的燒臘店也稱不上很乾淨，種種跡象讓人疑惑，是否髒髒的燒臘店才會比較好吃？有網友分享生活經驗，生活圈有間燒臘整修後變得很乾淨，但生意卻意外變差。「有看過乾淨的，可是好像就少了一味」、「愈髒的愈是排隊名店」，更有人直言店面太乾淨會讓人買不下去，出去吃飯一定會挑髒的光顧。

至於燒臘店為何「髒」，有人給出幾點分析，可能是因為好吃生意興隆，一直烤沒有太多時間清洗。而且油漬一旦沾到灰塵就很難去除，通常得另外再用強酸鹼工具才能去汙。燒臘本身就帶有不少油脂，「蜜汁麥芽糖雞油鴨油剁下去到處噴」，若太乾淨的店家可能代表這些「美味關鍵」含量過低。

有網友舉自己學校附近的數間燒臘店當樣本，其中兩間燒臘店共通點都是髒髒的，美味度若以10分為滿分，皆已達到了9分的境界。另外兩間很乾淨的燒臘店，其中一間連鎖品牌被評為7分，一間「都是台式調味的假燒臘」則只有3分。雖然例子不多，但他歸納出大致上「確實店面髒的比較好吃」，乾淨的就常得碰運氣。