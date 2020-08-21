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停機車立側柱不穩又危險？內行人曝「中柱非基本配備」

聯合新聞網 / 綜合報導
機車停車問題常引發爭議。 圖／聯合報系資料照（記者喻文玟攝影）
機車停車問題常引發爭議。 圖／聯合報系資料照（記者喻文玟攝影）

機車為台灣主要代步工具之一，因為地狹人稠的關係，在市區不只汽車車位，機車車位也經常一位難求。近期有鄉民在PTT八卦版發文表示自己停摩托車時，經常遇到不立中柱的車主，不僅車位變窄，後續要停在左右的機車變得難停，有時還要幫忙架起中柱。讓他不滿表示：「立側柱比較不平穩且危險，為什麼一堆人要立？機車又為什麼要發明側柱呢？」引起廣大網友討論。

雖然「停車立側柱」常被人抱怨，但也有人認為側柱並非一無是處，「側柱在你手受傷時才知道好」、「手受傷沒力根本拉不動車尾」、「應該是考量一些阿公阿嬤腳沒力立不起來」、「當中柱的備用吧」、「你有沒有碰過路面沒辦法立中柱的」、「斜坡或是地面有洞」。也有趁機抱怨「立側柱」還不是最惹人嫌的行為，像「亂停車還鎖龍頭」、「後座踏板不收」都讓人心頭火起。

另有專業網友回文解釋，「側柱才是機車的標準配備，中柱才是因應特殊狀況額外安裝的」，以全球機車產業來說，配有中柱的機車有「自動變速」與「裝貨載運」兩種特質，自動變速是為了防止使用者誤加油門造成暴衝意外，設計中柱讓後輪懸空，是安全機制的一種；而用來載貨的機車，為了保持機車與地面的水平，需要用中柱來達成。另有網友補充「其實綜觀全世界的機車，只有台灣的機車市場才會大部分都配中柱」。

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