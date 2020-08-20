他問基隆、桃園、中壢哪地市容最醜 網一面倒指這「醜到哭」

歐美地區的城市及街道，常常讓人覺得非常漂亮，反觀台灣市容，不外乎就是鐵皮屋、老舊公寓與沒有設計感的店家招牌，有網友就點出，「基隆市、桃園區、中壢區」這三個地方，常常被人說市容很醜陋，那大家覺得「哪個市容最爛？」，貼文一出後，許多網友一面倒，認為中壢區最不好看，直呼「醜到哭」。

原po在ptt板上發文表示，基隆市、桃園區、中壢區這三個地方常常被人認為市容很爛，且爛的出名，加上這三個地區人口數都差不多，分別是37.19萬人、42.78萬人、39.71萬人，原po就好奇問到，就市中心舊市區來比的話，「如果硬要選出一個市容最爛的，大家會選哪一個？」，結果網友一面倒認為中壢真的最不好看又很爛。

貼文一出後，引起網友熱烈討論，多數人認為中壢最爛，尤其是中壢車站，最為不滿意，表示「中壢啊！那個火車站不知道是在挖石油還是在挖三小的，圍超久」、「基隆不清楚，但中壢桃園真的爛，桃園可能還好一點」、「可以加上味覺嗎，你假日去中壢聞聞看，滿滿外勞味」、「中壢市區沒救，爛了幾十年了」。

另外也有一派網友認為基隆跟桃園比較醜，表示「桃園也是爛到不行，縱貫路那條根本無解，車站前也是醜爆」、「桃園市區，路都小到不行」，還有網友認為這幾個市容都爛，「不過基隆沒腹地發展新區了」。