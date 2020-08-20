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他問燒臘店賺翻？ 釣出燒臘店兒子曝爸爸「10年還清800萬債還買了2棟房」

聯合新聞網 / 綜合報導
燒臘便當店雖然收入不錯，卻是體力活。聯合報系資料照片／記者趙文彬攝影
燒臘便當店雖然收入不錯，卻是體力活。聯合報系資料照片／記者趙文彬攝影

燒臘店的選擇多樣，有脆皮多汁的烤鴨、皮鹹香脆的燒肉及蜜汁香甜的叉燒等，是不少外食族的便當最愛，大街小巷也幾乎都能找到燒臘店，日前一名網友就發文問到，這年頭燒臘店老闆是不是賺翻了，每天都很爽？沒想到釣出一名燒臘店兒子，透露自己爸爸10年來就還清800萬的債務，更賺進了2棟房。

原po在ptt表示，自己去燒臘店買便當，看到老闆爽快的一邊切肉、一邊快手裝便當，感覺一個月就能賺10幾萬台幣，羨慕問到「這年頭當便當店老闆是不是很爽」，並稱自己明年也想開燒臘便當店。

文章曝光後，一名網友就回文，分享家裡開燒臘店的經驗，表示自己爸爸開店10年以上，每天都是早上5點就要起床備料，除了準備烤鴨、香腸、烤雞等各種肉類主食外，還要準備便當店要炒的青菜，11點就開始排隊跟接訂單，且半小時後就會開始有接不完的電話，賣到下午2點左右，再繼續準備晚餐時段的烤鴨，從下午5點賣到晚上8點，收工後，還要準備隔天的烤鴨、排骨、叉燒，大約凌晨12點半到1點才能離開店面。

該網友也說，這樣的工作模式很累人，不過真的也賺了不少錢，網友爸爸就把800萬負債還清，另外還買了一棟透天厝跟一層公寓，房屋位置雖偏僻，但父母兩人目前很享受退休生活，每個月都會出遊1到2次。

最後，網友也說，雖然燒臘店賺了不少錢，但確實是體力活，爸爸也叫他不要接店面，因為切鴨肉時，有時一不小心就會切到手指見骨，畢竟切鴨肉的力道很強，可不是開玩笑。

網友分享燒臘店經驗後，許多網友紛紛留言，表示「餐飲都是辛苦錢」、「真的每次去熱門店光看切肉就累」、「我知道的燒臘店生意不是門可羅雀就是大排長龍」，也有網友諷刺留言說到「因為你爸不請人啊，人力便宜要死，幹嘛自己做到死」。

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