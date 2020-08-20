鬼月第一天「屏東最凶鬼屋」外全是警車 當地居民：少靠近

屏東縣潮州鎮的大順綜合醫院，自2000年6月廢棄至今，成為許多廢墟探險者的踩點行程之一，更被當地人稱為「屏東最凶鬼屋」。昨（19）日，正值農曆七月鬼門開，就有位網友在經過這間醫院時，發現醫院外的鐵門被打開，四周更停著警用機車和刑事探勘車，讓他不經懷疑「有人知道廢棄的大順醫院發生什麼事嗎？」

網友表示19日約下午3時經過大順醫院時，看見平時緊閉的鐵門被打開，門口還停著警用機車及刑事探勘車。 圖截自屏東縣潮州鎮

原PO於19日約下午3時經過大順醫院時，看見平時緊閉的鐵門被打開，門口還停著警用機車及刑事探勘車，嚇得將照片發至「屏東縣潮州鎮」的臉書社團，吸引1500人按讚、近500則留言，也讓許多當地人好奇留言，「感覺不妙」、「鬼月才剛開門」、「該開門，有這麼急嗎？」、「該不會是命案吧」。

會引起許多網友猜疑的原因，是因大順醫院廢棄多年，雜草叢生，陳年斑駁的外觀看起來十分陰森。更曾有網友在「Dcard」發文詢問大順醫院的靈異故事，就有留言表示「奉勸一句別太好奇的比較好，朋友他說過某間宮廟的官將首出陣清掃大順醫院，踏進去走沒幾步幾個將首就倒了幾個還吐」、「重點不只一團，王爺有去溝通，還是喬不攏」。

而照片曝光後，許多人紛紛留言想知道後續，更有網友分享自身經歷，「我前妻在那上過班，滿那個的」、「不論是傳說啊、發生過事件啊！那地方少靠近最好」、「應該又是遊民或毒友發生事端，警察到場關切吧」、「醫院雖然荒廢，但裡面還尚有許多昂貴醫療儀器設備，沒意外的話肯定遭小偷光顧了」。對此，潮州鎮民代表林耀宗趕緊出面闢謠，強調「那是法院來點收財產，沒有任何問題，大家可以放心」。