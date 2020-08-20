19歲男的煩惱「只有郵局帳戶很丟臉」 網勸：又不是詐騙集團

不少人在學生時期多半會申辦自己的個人帳戶存放生活費，通常也會選擇郵局作為人生中第一個擁有的銀行帳戶，但就有一位19歲男網友表示身邊的朋友都有他家銀行帳戶，甚至有自己的信用卡，而自己「只有郵局帳戶，感覺很丟臉」，讓許多網友直言「郵局很夠用了！」

一名男網友在PTT八卦板PO文分享自己的困擾，他提到自己沒有信用卡，皮包裡只有提款卡及其他個人證件，他認為自己已經19歲了，看身邊的朋友都有信用卡，也有其他銀行帳戶，每次要轉帳給朋友都會覺得「自己是郵局的帳戶，很丟臉」。除此之外，他還表示跟朋友出去吃飯說要去提款時，「也是遮遮掩掩的不想讓朋友們看到，我用的是郵局提款卡，感覺很扣分、很丟臉」。

網友們聽完原PO的煩惱後，紛紛留言回應「我19的時候也只有郵局阿，沒差吧」、「又不是詐騙集團要那麼多戶頭幹嘛」、「什麼特殊需求的話，郵局帳戶就很夠用了」、「大學生只有郵局帳戶的佔大多數」。

也有其他網友給中肯建議，「戶頭裡面有錢比較重要」、「大學生有一堆卡才莫名其妙」、「是不會啦！但建議可以存利率高一點的銀行」、「數字決定男人的面子，哪家帳戶根本不重要」。