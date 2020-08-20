內力太強？玻璃杯洗破底 她的手臂竟「穿杯」而過

洗碗需要那麼用力嗎？一名網友在臉書貼出一張「玻璃手環照」，只見一個完整的玻璃杯牢牢套進手臂中，令眾人看了嘖嘖稱奇，戲稱苦主「內力太深」。

「洗個杯子竟然也會發生這種事」，這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出令人吃驚的照片，她說明這是「屁孩洗杯子」的傑作。至於將杯子取下的方式，她表示原本要用鐵鎚敲碎，但有好心人幫忙用保鮮膜包住手掌，再抹上肥皂，才讓苦主的手脫困。

其他網友們看到照片後紛紛驚呼此人「功力了得」，「這是用氣功在洗杯子嗎」、「只是洗個杯子，真的不需要用內力」、「用生命在洗」、「是否要送去嵩山少林寺栽培一下」。還有人笑稱這是「洪家玻璃拳」、「傳說中的鐵沙掌」。

這個「新式裝飾品」也激起網友許多創意發想，「最新觸控面板？」、「最新款潮流手飾」、「恭喜獲得水晶玻璃護臂一只，防禦+800」、「這種手環還是第一次看見」。

部分網友也肯定苦主「很認真洗杯底」，並關心對方的手是否安好？發文者則表示有受一點小傷，但無大礙。