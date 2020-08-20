加油竟「錢扔地上」讓員工撿 他氣炸：開賓士就可以這樣？

日前發生一名賓士車主在加油時原先表示「98加滿」但在付錢時卻稱「只要加300」，引起社會議論。而於19日時，也有一名賓士車主在加油完後，副駕駛座的女子竟直接把油錢丟在地上，讓工作人員去撿。該名女子的舉動也被監視器錄下，並被PO上網，遭網友們熱議。

原PO於20日在「爆怨公社」上發文表示，「我不知道現在開個賓士就可以這樣捏！水準這麼好哦！加個油，錢丟地上，真的好棒棒呢！」並提及先前加油站風波鬧得這麼大，居然還有人敢在加油站惹事，讓網友也議論紛紛。

在原PO提供的影片中，可以看到駕駛站在加油箱旁，正與工作人員對話，等油加滿後，副駕駛座伸出一隻手要拿錢給工作人員，不過因為工作人員要先把油槍拔起來放好，再把油箱蓋蓋起來，結果副駕駛座的女子居然直接把錢扔在地上，讓工作人員也是傻眼的愣了一下。

此文一出，便引起廣大網友熱議，紛紛表示「重複看了10遍！是故意丟的！是故意丟的！是故意丟的」、「那男的不撿嗎？自己帶出來的Ｘ生不負責？」、「公開一下車牌，抓寶活動開始」。也有留言建議，「別撿就好，開走就報警加霸王油，我是想不通，那女的這種態度還可以活到現在喔，還是她也會看人的」、「為何要撿呢？她不自己撿，就等於沒付錢啊，報警！」