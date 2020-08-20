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他怨ikea吃這個踩到地雷 意外釣出員工推薦餐：要點雞腿飯

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友去試吃IKEA新推出的餐點「小龍蝦義大利麵」。圖擷自Dcard
有網友去試吃IKEA新推出的餐點「小龍蝦義大利麵」。圖擷自Dcard

IKEA近日推出新產品「小龍蝦義大利麵」，不少網友都紛紛朝聖嚐鮮，不過有一名網友就PO文分享心得，認為口感普通卻要價200元，不禁讓他坦言「實在是很盤（意指認為客人好欺負、好騙）」，引起許多網友討論。

網友在Dcard發文分享日前到IKEA試吃最近新推出的小龍蝦義大利麵，原PO認為一份200元，但看來分量不大，就跟女友共享一份餐點。不過原PO才剛看見店員在配菜時就後悔了，「麵是預煮的，淋上少少的醬，感覺就沒什麼味道」，但慶幸的是「小龍蝦給得很大方」。

用完餐後，原PO自覺踩雷便無奈發出警示文，他直言「花200元卻吃這樣像國小營養午餐的麵」，他給出一連串評價，寬麵條口感算Q，醬汁味道其實不錯，可惜給的量太少，雖然小龍蝦量多，但應該是水煮的、沒甜味，他坦言「實在是很盤」。

此文引起網友熱議，不少網友在餐點剛推出時就躍躍欲試想去嚐鮮，但看到原PO給出的評價後，不禁大嘆可惜，「感謝踩雷，感覺早餐比較划算」、「謝謝好心人警示」、「真的！麵的份量超級迷你...大約5口就沒了」、「外面餐廳多的是好吃的，真的沒必要進去ikea給人坑」、「就是一個水煮味而已！超難吃！」、「我活到25歲還沒在Ikea吃飯，感覺好貴吃不飽」。

除此之外，也有不少網友推薦IKEA其他的高CP值餐點，「Ikea就是萬年不敗經典款肉丸」、「Ikea的雞翅、啤酒、低卡優格、雞肉沙拉都蠻好吃的」、「前幾天去ikea吃飯，個人覺得肉丸、雞翅跟芝士塔蠻好吃的～」，還有IKEA員工現身回應「小龍蝦義大利麵的麵量是真的蠻少，公司食譜配重只有160克還180克而已，推薦雞腿飯啦！只要150元，還有隻超大雞腿跟很好吃的炒飯」。

有網友去試吃IKEA新推出的餐點「小龍蝦義大利麵」。圖擷自Dcard
有網友去試吃IKEA新推出的餐點「小龍蝦義大利麵」。圖擷自Dcard

IKEA Dcard 餐飲

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