1900元欠兩年不還！她送朋友「11字」 網友大讚：太幽默了

談錢傷感情，在親情和友情間更是如此，常有人遇到錢借出去了就要不回來的窘境，進而導致債主和債務人雙方撕破臉。日前有網友在「爆料公社」提到，朋友在兩年前向自己借了1900元，至今遲遲未歸還，欠錢的人不但言而無信放了原PO三次鴿子，甚至還用犀利言詞嗆聲原PO。最後，原PO向欠錢者吐出11個字，引發網友大讚「嗆得好」、「這招太幽默了」。

原PO在「爆料公社」公開手機訊息截圖，一開始就表明自己尚未收到1900元還款，以關心口吻問道「有遇到什麼困難嗎？」只見對方似乎不痛不癢回訊息表示，「忘記去匯款，你有很缺1900元嗎？」這下原PO生氣了，告訴對方「你講這什麼垃圾話啊！」表明自己不缺1900元，但是欠錢的人要守誠信還錢。這下債務人才比較收斂，道歉說自己最近工作又忙又累，「明天早上匯款」。

後來，原PO還是沒按時收到錢，就跟朋友明講，「早安您好，已經中午12點了。我這邊『又』再一次沒收到了喔」，只見對方求情說自己目前手頭很緊，想等到月底再還錢。原PO沒有告訴對方是否可以拖到月底，只要求對方提供住址或超商地址，隨後附上一個白包照片，回答11字說「錢不用還了，補白包袋給你」。

這下債務人生氣了，罵原PO很過份，原PO也不甘示弱回擊「你知道最過份的是什麼嗎？紅包可以補，白包不能補」。不過，債務人似乎毫無愧疚感，回話說「1900認清妳為人」，原PO告訴對方，1900元是自己花的，「你花我的1900元講債主話？」

原PO以為事情至此告一段落，怎知對方恬不知恥，把對話記錄截圖下來，轉傳給其他朋友告狀討拍，朋友再將對話截圖傳回去給原PO，逼得原PO崩潰大罵「1900元欠2年還敢討拍」。

許多網友看完這些對話記錄後，紛紛替原PO打抱不平，回應說「借等於送啊，這個是借之前就要有的認知」、「錢我不要了，這個朋友也不會聯絡了」、「欠錢的人就是這樣，變成好像我們欠他一樣」、「1900元還可以欠，他要不要臉啊！」、「現在欠人家錢的都最大，臉皮超厚！」

日前有網友在「爆料公社」提到，朋友在兩年前向自己借了1900元，至今遲遲未歸還。 圖／擷取自「爆料公社」

日前有網友在「爆料公社」提到，朋友在兩年前向自己借了1900元，至今遲遲未歸還。 圖／擷取自「爆料公社」

日前有網友在「爆料公社」提到，朋友在兩年前向自己借了1900元，至今遲遲未歸還。 圖／擷取自「爆料公社」