UberEats又花錢找大咖拍廣告 他質疑：為什麼不直接免運就好

現在外送平台崛起，許多人會選擇訂外送解決三餐，而許多業者也看準此商機，邀請國內知名藝人來代言。近日就有一名網友在網路上好奇發問，外送平台「UberEats」的廣告一個接一個，為什麼業者寧可找藝人拍廣告，卻不願意把這筆行銷的費用拿來提供客戶「免運的服務」？

外送平台UberEats先前就曾邀請蕭敬騰和盧廣仲擔任第一波廣告代言人，隨後又請了蔡依林與林美秀為品牌代言，近期更請到林志玲及伍佰合作。對此，原PO於19日在PTT的Gossiping版上發文，且以「吳柏毅（Uber Eats）為什麼寧願拍一堆廣告，卻不願免運」為標題，並詢問為什麼寧願找大咖藝人拍廣告花代言費，而不直接給客戶免運。

不少網友紛紛留言回應，「因為比較划算吧」、「免運虧很大啊」、「不廣告連營收都沒有，廣告才是刀口上」、「因為愛免運的人本來就不是會經常性使用的老顧客，免運不是正確的行銷手法」、「免運需要的經費最高啊」。

另外也有網友以專業的角度指出，UberEats這樣的手法其實是為了鎖定客群，「客群定位在較有錢的人身上」、「要吸引寧可付運費維持品質的客群」、「把客群區隔出來」、「人家目標是高素質、高消費力的顧客」。