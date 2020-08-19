丹丹漢堡真的好吃嗎？ 當地人說話了：「一優點」維持不敗地位

只開在台灣南部的知名速食店「丹丹漢堡」，是許多遊客到台南高雄必吃的口袋名單，而且經常大排長龍，去得晚可能要等上一陣子。就有一位網友到南部遊玩，當地朋友帶他去吃過丹丹後，他認為並不如傳聞中那麼好吃，於是上PTT問「南部人真的覺得丹丹好吃嗎」？

網友在PTT八卦板表示，他到南部遊玩，當地朋友帶他去見識丹丹的美味，但原PO吃了以後卻「滿肚子問號」，懷疑「為什麼這在南部可以這麼紅？」他還表示，「邊吃朋友還一臉得意的問我是不是很讚，所以南部人真的覺得丹丹好吃嗎？」

有網友認為「比其他速食店好」，「炸雞屌打其他速食店」、「比麥當勞便宜，份量比麥當勞多，口味每個人不同，結案」、「丹丹>肯德基>麥當勞」。而網友也分享自己心得，「雞腿堡不錯」、「漢堡還行，最雷就羹湯，比手搖杯還甜」、「炸雞跟熱狗不錯」、「只愛炸米糕」、「所有品項都有一定水準，我不用跑好幾家買」。

也有網友認為「真的還好」，「都是呆巴（台北）的觀光客在吃的」、「真的還好，都北部的人愛來買而已」、「每次經過看那麼多人排隊都覺得黑人問號」、「覺得很普」、「上週去高雄吃一次，就普通早餐店水準，不知道有啥討論的」。

最多網友解答，其實丹丹是「贏在CP值」，「一餐就可東西合併很划算啊」、「最大優點就便宜而已」、「套餐好像一百有找，說不定比北部便當便宜」、「主要是便宜方便啦」、「東西不錯，CP值很高」、「還不錯吧，價格也優惠，餐點有特色，味道起碼平均值」、「那個價位就吃粗飽的，到底整天要求一堆的是吃啥長大？」