以「培訓費＋額外人理費用」扣工讀生薪1.2萬 店家：你直接去告

不少學生會因放暑假，利用空閒時間打工，以賺取零用錢。但近日有位國三剛畢業的學生去打工，事先談好時薪為160元，7月的薪水扣除基本費用也應為15840元，但因須配合學校課業要提前離職，便詢問該店顧問7月發薪的日期，而老闆則表示「15840元還需減掉8000元的培訓費用，再扣除4000元的額外人力，薪水總額為3840元」，讓這名國三學生的媽媽非常傻眼。

原PO貼出與店家溝通的對話紀錄。 圖/截自爆料公社

原PO在爆料公社上發文表示，自己今年國三畢業的孩子想要體驗打工生活，也因家裡賣雞排，所以本身就會做炸物，店長也直接請孩子去上班，但到職後半個月發現須「配合學校，無法上班，所以需要辭職」，而該公司的顧問則表示，原薪水15840元之外，還需扣除培訓費用的8000元及4000元的額外人力，剩下3840元。藉此，原PO則氣憤上網發文，「請問這樣公平嗎？附上以上對話紀錄，請大家評評理。」

但從原PO的截圖上可以看出，顧問有提到「當初說要做長久，但後來卻改口做不到一個月，這部分你怎麼說」、「所以你覺得這部分都是我們活該倒楣的意思？」也讓網友猜想，老闆是因不滿學生提前離職，才以「培訓費」、「額外人力」等理由扣除費用。

而對於老闆提出需扣除薪水的理由，網友們皆表示非常傻眼，「培訓＋額外人力要12000元？這還是頭次見到的新名詞！而且多出來的人力應該是店家要付的薪資吧，怎麼會是扣在員工的薪水上？」、「培訓費是什麼鬼？不放心你會不會做錯？哈嘍？這跟培訓費完全衝突欸」、「笑死，第一次聽到職員要自掏腰包培訓，還以為是直銷又或是什麼邪教」。

最後，與孩子媽媽溝通的「顧問」，也表示自己只是代老闆傳話，並強調「你直接去找勞工局告吧」。但店家今早在官方臉書PO文聲明，「已依勞基法妥善處理員工相關事宜，所有待遇皆優於勞基法，也以懲處相關失職人員，這次總部責無旁貸，會謹記教訓，未來專注在提升員工福利！（所有誤會皆已處理並結清）目前在職員工薪資福利皆優於勞基法，您看目前在職員工的服務表現及餐點表現即可證明」。

店家發聲明道歉，表示事件都以勞基法處理。 圖/截自店家臉書

此文一出，也引起許多網友熱烈討論，紛紛表示自己也有在其他分店遇過相同狀況，「許先生那我跟劉小姐的薪水你要付清了沒？高雄楠梓店也是你的要不要出來說明一下」、「他（顧問）就是老闆，楠梓店也是他開的！他也是用同樣的手法殘害工讀生不計其數，楠梓店培訓費是6000元！本人我親妹妹6月份薪水到現在還沒給」。