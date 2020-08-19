務農年收上看百萬？真實答案揭曉 網友曝入行門檻高

說到年收入高的工作不少人立刻聯想到科技業，但有網友表示朋友去做家庭訪問，學生家長聊到現在大學畢業薪水頂多3~4萬，不過小孩跟他一起種菜年收上看幾百萬，這讓他好奇「務農是否這麼賺錢」，問題曝光掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，朋友在鄉下當老師，某天家庭訪問跟學生家長聊到讀書的重要，「不過對方認為大學出來1個月頂多3~4萬，但兒子跟他一起種菜，年收入3~400萬沒問題，請問這是真的嗎？」

對此，網友留言回應，「土地夠大滿容易的」、「價格好的時候是真的很賺」、「開進口車巡視菜園、果園、茶園的不算少數」、「農漁業收入百萬正常的」、「可以，我叔叔種哈密瓜都是百萬在收的」、「有親戚在山上種茶樹，年收幾百萬根本小意思」。

但也有人提出不同看法，「純淨利的話，百萬以上大有人在，但低收的更多」、「某些跟著家裡做農漁業的，雖然年收可能真有幾百萬，家裡買雙B代步，但通常只能跟長輩拿零用錢，沒有薪水可言，要等到長輩走了才算是出頭天」、「農用成本很高，初期投入也高，產品價格差的話會賠很多」、「當農夫門檻高，需要土地、機器、人力、肥料」。