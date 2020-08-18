汽車駕訓班收費都這麼貴？ 網友曝：到這裡考照最便宜

民眾考駕照多數會到駕訓班報名上課，短時間內求速效，但一個學習課程的所須費用也不少，近日有網友將北中南駕駛訓練班費用列出做比較，驚呼「怎麼都這麼貴」，引發討論。

一名網友在《PTT CAR》看板發文，寫道「駕訓班不問不知道，怎麼都這麼貴」，文中以學習自排車為例，條列出北中南學費，北部新北、桃園、新竹價格約在15000元至17000元，新竹還有學生優惠價；中南部台中、高雄價格約在13000元至14000元，最後做出結論，學開車還是南部較便宜。

貼文引發眾人回憶起昔日的美好，「6年前考，台南5500」、「雲林有5500的，幾年前啦」、「雲林台南都有很不可思議的低價」、「2002年高雄自排$8000」、「20年前台中手排5000」、「金門4900給你參考」、「想當年台北上9000，一堆人笑我盤子」、「越晚出生越晚考的真可憐」。

對於駕訓班學費直直漲，網友驚訝「現在變這麼貴喔」、「台北更貴，還是統一價」，也有人質疑駕訓班學費那麼，是貴在哪？網友說明「這幾年地價漲的亂七八糟，尤其是工業用地。駕訓班需要租用大片土地，學費怎麼可能不漲」、「107年新制多了道路駕駛考驗，無論平常練習+正式考試，都多了成本（購買新車、保險、教學時數），比以前貴很合理」。

駕訓班學費到底算不算貴？憑各人心證。有人認為應收費高一點，「最好又貴又難考照，不然三寶一堆」、「寧願收費高一點換來更好教學品質」。若不願意花高學費上課，網友建議可以挑冷門時段上課，例如「挑中午或是最早一班會比較便宜」、「不要暑假上」，或者是「辦學習駕照，等3個月，考駕照免錢」。

對於駕訓班收費公路總局也有訂出標準，「小型車班、大客、貨車班、聯結車班、小型車附掛拖車班 訓練費（不含代辦費）收費，上限為13,000元（臺北市及高雄市為13,500元），下限為8,000元（臺北市為9,000元）。總之，網友感嘆在物價飛漲的年代「錢變薄了」。