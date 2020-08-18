人夫想把電視頻道封鎖 原因無奈：小孩會指定菜色

一名父親可能是因為煮菜手藝很好，結果不斷被自己的小孩「點菜」，搞得他心很累，無奈在臉書社團爆怨公社發文並救助網友。他po出幾張菜色照片寫道，家裡的小孩只要看電視轉到煮菜的料理美食節目，就會開始指定菜色。

他表示心很累，乾脆「把電視節目頻道鎖起來好了」。不過因為他po的食物照片實在太吸睛了，底下許多網友留言開玩笑說想吃他煮的菜，「不要鎖，我自備碗筷」、「害我好想點餐」、「好厲害哦」、「看起來很強」、「這可以多吃好幾碗飯。」

還有人問他「請問缺女兒嗎？」、「我媽也會，但煮出來的都有落差」、「廚師的功力啊」，甚至有人問這位父親說「請問可以去你那邊蹭飯嗎？我很乖會自己攜帶餐具」，po文的網友則回覆「那要自己洗碗唷！」

此外，也有網友認為多看料理節目或多或少可以增進自身的廚藝，多看幾集搞不好也能出師了。而對於小孩不斷點菜這件事，還有人很羨慕表示「做家長的應該會很有成就感吧！」