憑什麼牛肉麵價格賣輸義大利麵？ 網嘆：貴在那一小塊

台灣有不少異國料理美食，由於店家需要使用道地食材或以特殊手法進行料理，因此通常以高價販售，不過就有一名網友質疑「憑什麼義大利麵破300元很正常，為何牛肉麵就不行？」此文也引發網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文表示，明明義大利麵動不動就要300元以上，大家卻習以為常，但如果牛肉麵賣超過250元以上，感覺就會被罵，「義大利麵成本有高於牛肉麵很多嗎？憑什麼義大利麵破300元很正常，牛肉麵就不行？」

貼文引起網友熱烈討論，有網友就直言，「賣義大利麺的裝潢一定比賣牛肉麵的裝潢高級，吃氣氛的賣比較貴」、「吃裝潢的才會到300吧」、「舶來品加價賣阿」、「外國的月亮比較圓啊」。

不過，也有網友認為，「義大利麵300也不正常啊」、「義大利麵300蠻貴的吧，我都吃一百初到兩百的」、「有，只是你沒吃過那麼貴的牛肉麵不知道而已。」、「自己煮過幾次，義大利麵弄到跟餐廳差不多的味道很便宜也簡單，牛肉麵會費工許多食材與湯頭料底也比較貴」。

還有內行網友指出，「義大利麵本就偏貴」、「若你有試著做比較正統的義大利麵，材料並不便宜，帕馬森起司一小塊就好幾百塊了，我都捨不得放，賣三百塊左右的店家大部分是都會放」。