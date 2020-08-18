她藥局領口罩拿到「郭董國家隊」 網留言嗨翻：地點在哪？

近期因多起外籍人士自台返國驗出染疫的確診案例，引發民眾憂慮，為防範第二波疫情來襲，國內更再度掀起排隊搶口罩的熱潮。一名網友近日在「口罩現貨資訊」臉書社團中po出她去藥局領到的口罩樣式，引發許多網友踴躍留言說「超羨慕，好想要。」

仔細一看，該口罩右下角壓印著「FOXCONN」字樣，原來是郭董口罩，就是由鴻海生產，並印上富士康的公司名稱。Po文的網友還寫道「不知道大家還追不追它，板橋藥局剛領到。」

該網友表示，自己是在板橋裕民街友祥藥局領到，當時她領的時候還有100多份，她提供這項訊息給網友們，若有需要也可以趕快去領看看。底下則有不少網友留言表示非常羨慕，因為也很想拿郭董牌的口罩。

還有家住土城的網友指出他之前拿到很多，「家裡至少60個，都是實名制藥局拿到的」，不過也有人表示「小七實名制有也，但要靠運氣」、「新北最近很多」，但也有網友無奈說「怎麼都不賣基隆人？」

也有人開心地說「領到這款口罩很幸運」、「長知識了，沒想到口罩還有郭董牌」，據媒體報導，鴻海旗下生產線製作的口罩有粉藍和粉紅兩色，目前口罩的生產廠區位於新北土城，目標日產100萬片，不過，鴻海並未對外提供產能規劃資訊。