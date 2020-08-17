他住台中一星期驚為天人「超越高雄了嗎？」網曝：只差捷運了

各個縣市都有屬於自己的特色，在不同城市居住也會有不同的感受。昨（16）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他上星期到台中上課，覺得台中在方便程度和市容上都讓他驚為天人，吃的東西也都在水準之上，讓他忍不住直呼「台中超越高雄了吧」。

原PO在文中提到，自己原本住在台北，上星期開始在台中上為期一個月的課程，但不過就在市區生活的一個禮拜，讓他感到驚為天人，並觀察到經過市政路、公益路和文心路時，一路都是很漂亮的透天跟大樓，而且每條路都很大條，安全島上滿滿的行道樹也很賞心悅目，市容可以說是無可挑剔。

然而在交通上除了台灣大道的尖峰時間會塞車外，原PO認為其他都算得上有秩序，找停車位也不會像台北那麼困難，加上這幾天吃了幾間熱門的台中美食，例如肉蛋土司、小次男咖哩、春丸餐包、屋馬燒肉和一笈壽司，表現也都在水準之上。整體而言，他在台中市區生活一個星期真的很滿意，並覺得是一個很宜居的地方，這就讓他疑惑的問道「所以說台中已經超越高雄了嗎？還是高雄也已經更先進了？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「台中一直都超越高雄啊」、「台中雖然一直在進步，但是房價也是跟著漲啊」、「台中住起來真的很舒服，但是房價很高」、「高雄早就不行了」、「台中的美食確實好吃，競爭也很激烈」、「台中是宜居但不宜工作的地方」、「雖然早就超越高雄，但依然被台北海放」、「台中百貨公司贏過高雄夢時代」、「大概早就超過5-6年了」、「除了捷運其他根本沒輸過」。

不過也有網友認為台中的治安比高雄差，「台中黑道很多」、「台中黑道偷拐搶騙這麼多，沒什麼好期待的」、「台中黑道很可怕的，而且某些地方治安不好」、「台中黑道比高雄多」。