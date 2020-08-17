客留一星負評⋯老闆怒貼「海膽照」喊告！網傻眼：能告啥？

澎湖四面環海，當地海鮮是有名的美食，許多人都是為了一嚐美味特地前往當地旅遊。一名澎湖海產店老闆指出，有客人在自家的店家頁面留下負評，並寫下「海膽300元只有6片，味道很怪」，他貼出真正的海膽照，氣壞嗆「若沒道歉就提告」。不過此舉卻被網友質疑「能告啥？」有人說，「評價是個人感覺」。

一名網友在臉書社團「澎湖大網聚」發文，他表示，自己是澎湖一家海產店的老闆，近日自家店家的頁面被留下一星負評，評論者寫下「海膽300元只有6片，然後超糊，味道很怪，是有什麼問題？」

此負評令老闆相當生氣，他表示「請問你PO這個是什麼意思？有向店家求證嗎？三天內沒PO網道歉，法院見」。老闆也貼出店內300元海膽的照片，照片上粗略估算至少有10片海膽，並非如評論所言只有6片。

網友留下一星負評，店家不滿喊告，並貼出「真相照」。圖／取自 臉書

不過許多網友對於老闆喊告都相當傻眼，留言「評價是個人感覺！給幾顆星是自由！」、「這樣也能告成就沒有誣告罪了」、「感覺對方還可以反告你威脅」、「這時代不是這樣作生意的」、「如果他確實有上門且主觀認知無誤，無法提告，並且要google提供帳號資料也有難度」、「都不能評論，那上google幹嘛」。

有網友認為，老闆貼出的海膽照片並非評論者吃到的，因此無從判斷誰是誰非，是場雙方都沒有證據的爭論。

有網友直言「難道cp值低被質疑一下也不行？」但有曾吃過這家海產店的網友現身支持，留言「可是我覺的他們家的東西真的很好吃欸，尤其是炒飯，大推」、「他們這家店非常好吃啊，又便宜、平價、且不貴，去好幾次了，重點也很新鮮」。