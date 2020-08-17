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移民澳洲比待在台灣好？ 網友曝優勢：有9成人後悔回台

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲生活品質好得眾人肯定更有網友曝9成去過的人後悔回台。圖為雪梨市景。 新華社資料照片
澳洲生活品質好得眾人肯定更有網友曝9成去過的人後悔回台。圖為雪梨市景。 新華社資料照片

有些人為追求良好的生活品質及薪水會選擇移民到國外生活，而澳洲也是不少人的選擇之一，不過就有網友問「移民澳洲真的好過待在台灣嗎」，貼文發出後也引發網友討論，更有網友說去過澳洲的有9成後悔回台。

一名網友在Ptt八卦板發文表示，澳洲位於南半球若要搭飛機到他國都要花很長的時間，而且較為發達的城市如：雪梨又位在東南方，地理位置與台灣相比真的不是很有優勢，另外澳洲的國土大，不論到哪都得開車，方便性來看也不像台灣到處都有超商來的便利，不過原po提到澳洲雖遠但薪水高，工作品質也好，因此發文詢問，「移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？」

而網友表示澳洲的生活品質確實好很多，「去那邊生活就是享受，每年十月的藍花楹季更是美到翻」、「每天特價的優惠根本不是台灣能比得上的」、「澳洲開發晚，規劃好環境好，薪水高」、「那邊很悠閒台灣就是比較高壓但方便」更有人說，「去生活過的9成都後悔回來」。

不過也有網友建議，雖生活悠閒但若較喜歡有夜生活的話，在澳洲可能會不習慣，「喜歡台北這種逛街或是夜生活就不適合，人家大部分早早就打烊了，也沒有像台灣有夜市巷口小吃攤，便利超商就不用說了，都市生活習慣會不適應的生活步調真的很悠哉」，也有人提到反而會選擇退休回台生活「真的好世界邊緣，生活品質是有，但我覺得努力賺錢可以退休回台灣最好」。

澳洲 移民 雪梨 薪水

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