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兒倒清潔劑害死整缸魚惹店家不悅 母登門道歉結局逆轉
言教不如身教，近日高雄一間火鍋店的魚缸被客人倒入半罐浴廁劑，員工去廁所才發現裡面的魚都死了，店家怒嗆「不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」，沒想到隔兩天，有位媽媽帶著兒子到火鍋店裡，坦言浴廁劑是兒子覺得好玩才倒下去的，店家見母子倆勇於認錯的態度，選擇原諒他們，整起事件也讓網友直呼「勇於認錯是很棒的行為」。
高雄某間火鍋店，本月10日在粉專上發文表示「水湳店發生了令人髮指的事，我們的廁所裡面有養著一缸魚，但在今天晚間，有位客人拿著放在旁邊的浴廁劑，倒了半罐下去！」當火鍋店員工去廁所時，發現整個缸的泡泡都要滿出來，裡面的魚全死了，店家解釋，因為客人眾多，所以不知道是誰倒了，店家直嗆「不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」。
過了五天後，某位媽媽牽著國小的兒子走進來，店家表示兩位都在哭讓他嚇了一跳，媽媽一開口就道歉，「對不起，清潔劑是我兒子倒的」，原來這位媽媽在電視上看到新聞，他們用餐日就是事發當天，她馬上詢問小孩，小孩也向她坦言，是為了好玩才倒入清潔劑，但不知道此舉動會害死魚群。
店家表示「小朋友也很傷心自己的行爲殺死了魚，小朋友跟我約定，未來對任何動物做的行爲會經過媽媽同意，並且不會再亂拿不屬於自己的東西」，而媽媽也因教導不周向店家道歉，店家直說「這位媽媽負責的態度和坦承錯誤的勇氣，讓我感到無比的欽佩，我感受到他們是真心反省道歉，因此，我向小朋友握手言和原諒他了」。
網友看完故事回應「佩服那位媽媽勇氣，對於教育方式也是令人讚賞，老闆完美的氣度；造就了完美的結局」、「知錯能改，善莫大焉。媽媽有勇氣帶著兒子來道歉，在跨出那一步的瞬間，就不知道超越幾萬個恐龍家長了」、「媽媽教得好，對孩子來說很有意義的一堂課。善的循環~很棒」、「值得我們學習的媽媽」。
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