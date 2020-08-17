她吃buffet遇視覺衝擊 有人直接在冰淇淋勺桶洗假牙
民眾在外面餐廳用餐時，業者通常會在冰淇淋桶的旁邊再擺放一個小桶子，用來放置挖完的冰淇淋勺，有的裡頭還有流動的水，如此一來，冰淇淋勺不僅不會沾了上個客人挖過的口味，下個客人再拿去挖也比較衛生。
然而，有名網友在臉書社團爆怨公社po文說，前幾天公司請他們員工聚餐吃buffet，本來她用餐完正打算開始享用哈根達斯冰淇淋時，卻聽到同事走過來抱怨說，有個人很噁心，竟然在放冰淇淋勺子的水裡洗假牙。
後來飯店只能將兩大桶冰淇淋全部倒掉，並換上新的，不過由於新的剛拿出來都還很硬，飯店人員也只能辛苦地幫她們一直挖，po文的網友也怒說「希望那位洗假牙的民眾不要再做這種骯髒事了。」
底上則有不少網友看了直言「天呀，好想吐！」、「有夠誇張」、「現在滿腦子都出現那種畫面」、「這應該要當場直接喝斥阻止」、「沒水準的人真的很多」，還有人表示明明柱子後面就有洗手台，到底在想什麼？
其他人更分享曾遇過的類似經驗也讓人直搖頭，有人表示，去過一間飲料店買東西，看到老闆娘直接在沖洗裝假牙的，從此以後再也不想去那間店了。還有人說之前也是去吃buffet，看到小孩直接用手指挖冰淇淋桶裡的冰，但家長只在旁邊說「no…no , no … 」可是小孩還是繼續，只能說民眾在外用餐，素質有待提升。
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