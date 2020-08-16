10年沒聯絡！朋友傳訊要絕交 超瞎理由讓網友怒：有夠不要臉

長大後朋友各奔東西，有時因為忙碌而疏於聯絡，不過日前一名網友收到10年都沒聯絡的同事訊息，點開看對方竟然是要跟他絕交，但理由卻讓人十分傻眼，不僅如此還翻舊帳出來，眾人看完直呼「恭喜你少個損友」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提到，先前收到10年都沒聯絡的同事訊息，對方開頭直接表示想跟他斷絕朋友關係，「最近在整理所有朋友，我覺得我跟你根本沒再聯絡，密了你也不回，或許我這朋友對你來說無所謂，那就讓我們的朋友關係到這就好」。

此外，原PO因為公事無法參加婚禮，讓該名友人耿耿於懷，「沒關係，我也祝你幸福賺大錢，這聯絡方式我都刪了，你也不用回，下輩子有緣再見」，原PO看完也毫不留情表示「10年都沒聯絡過的同事，只想寄喜帖給我，我也只能祝你賺大錢，希望沒有下輩子遇見！謝謝」。

貼文一出，網友留言回應，「自動刪去一個沒聯絡的朋友，真方便」、「感覺你賺到了」、「見過家人情緒勒索，沒見過朋友也會情緒勒索」、「恭喜斷小人，完美」、「刪好友就刪好友，還一堆廢話」、「人不要臉天下無敵」、「十年沒聯絡，好意思丟紅色炸彈？」。