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公司到吃到飽燒烤店聚餐 離去時桌面像「剛入席」讓網友怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他近日到一間吃到飽燒烤店用餐，隔壁桌剛好是某間公司聚餐，除了在用餐時隔壁桌「吵到發瘋」，就連最後要結帳離場時，桌面竟跟剛上菜一樣，所有食材幾乎都沒動過。圖擷自爆廢公社
一名網友PO文提到，他近日到一間吃到飽燒烤店用餐，隔壁桌剛好是某間公司聚餐，除了在用餐時隔壁桌「吵到發瘋」，就連最後要結帳離場時，桌面竟跟剛上菜一樣，所有食材幾乎都沒動過。圖擷自爆廢公社

台灣「吃到飽」店家種類繁多，不管是火鍋、燒烤還是一般的自助式都應有盡有，高CP值的特色總吸引許多顧客上門，不過若是一次點太多吃不完，就可能會造成食物浪費的情形。日前就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，他近日到一間吃到飽燒烤店用餐，隔壁桌剛好是某間公司聚餐，除了在用餐時隔壁桌「吵到發瘋」，就連最後要結帳離場時，桌面竟跟剛上菜一樣，所有食材幾乎都沒動過，這讓原PO不禁氣得直呼「真的讓人火大」。

原PO在文中表示，自己是一位食肉重度患者，每週至少要去吃一次燒烤，不過前幾天他到一家吃到飽燒烤店用餐時，隔壁桌因為是公司聚餐所以聲音特別大聲，當時原PO心想「公司聚餐啊，開心咩」，但是正當他要去結帳時，發現他們的桌面幾乎跟剛上菜一樣，許多肉盤和海鮮都還剩下非常多。從照片中可見，桌面上4盤肉盤中有3盤是幾乎沒被動過的，就連菜盤也都「完好如初」，實在相當浪費。

原PO也透露，自己剛好跟他們一起結帳，於是就默默的記下對方公司的統編，一直很猶豫到底要不要公開，沒想到最後店家還很佛心的沒有加收食材費用，他表示這家店平均4人給一爐也從不趕人時間，因此他認為這樣的狀況並不是「沒烤完」的問題，看到這桌面讓他很憤怒，因為在這世界上還有很多人吃不飽，或是沒東西吃，最後他也無奈的說道「該慶幸是出生在台灣」。

PO文一出後，立可引來大批網友熱議，紛紛留言回應「留太多了，真的太浪費了」、「剩的都可以吃兩餐了」、「現在的人沒有『惜食』的觀念，雖然不能管那麼多，但是這確實是一種浪費食物的行為」、「如果是我的話，我點的沒吃完都不敢走」、「其實做餐飲業後看到這樣浪費的人已經不意外了」、「也浪費太多食物，看了有點難過」、「這根本剛入席的樣子吧」、「這樣浪費食物真的不行」。

不過根據《 ETtoday新聞雲 》報導，事發後店家也現身表示，謝謝原PO的體諒，也要跟原PO說聲抱歉，因為當天大組訂位較多，在用餐環境上比較吵雜，並且謝謝幫他們打抱不平的各地好友，但希望大家能夠理性看待，並認為還有很多要加強改進的地方，不吝於賜教，才能有更好的地方發展。

原PO發現桌面幾乎跟剛上菜一樣，許多肉盤和海鮮都還剩下非常多。圖擷自爆廢公社
原PO發現桌面幾乎跟剛上菜一樣，許多肉盤和海鮮都還剩下非常多。圖擷自爆廢公社

吃到飽 爆廢公社 火鍋 餐飲業

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