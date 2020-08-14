機車騎士哪項行為最惹人厭 網討論三大項：真的氣

台灣機車密集度高，也讓許多人常常抱怨遇到「馬路三寶」，造成民眾用路的困擾。就有網友列出了三項「機車騎士的馬路惡行」，讓大家票選自己最討厭遇到怎樣的壞習慣。此文一曝光，便引起許多人留言回應票選。

原PO在「PTT的Gossiping版」表示，「機車騎士行為，哪項比較垃圾啊？」並說明，在台灣大多數的人都騎機車代步，所以想問機車騎士的三種行為，「在市區騎車卻開遠燈、停車的時候不立中柱，還是立中柱後把龍頭轉到正向」，哪一個大家比較不能接受，還是還有其他的？

多數網友表示，其實很多行為都很討厭，而由「躲太陽」、「改排氣管」、「不打方向燈」三種占多數，紛紛留言「紅綠燈躲在陰影處啦」、「躲太陽、抽煙、逆向」、「左右轉彎都不打方向燈」、「改排氣管啦，有夠吵」、「左右不分的，因為被打左轉燈結果右轉的老三寶撞過」、「立中柱還打出側桿，腳一刮都見血」、「鑽車，不打方向燈，右轉燈快燒了還是要過」。

也有開車的網友說明，「都不是，是只騎快車道」、「急煞啦，你以為還沒要停了，結果突然停下來」、「擠好擠滿，擠歪你的後照鏡」、「連後照鏡都沒有，一直切來切去」、「從禁行機車道超車」、「紅燈右轉直接衝出來，不看是否有直行車」。更有留言分享「邊騎邊抽煙，真的母湯」、「邊騎車邊抽菸吃檳榔亂吐」、「密集區邊騎邊抽菸，都不知道差點燒掉後面的，還有騎車吐痰、吐檳榔汁，一天到晚在閃這種」。