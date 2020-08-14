偶經維冠倒塌事發地 2歲童喊「媽媽那裡好多人」嚇壞全家

2016年2月6日，規模6.4的高雄美濃地震震倒了台南的維冠大樓，也因此奪走了115條人命、104人輕重傷。日前有位母親分享，在兩年前載著兩歲的兒子經過該處，當時正在規劃重建新大樓，但兒子卻突然指向工地，並喊道「媽媽那裡好多人」。這一句話讓車上的人瞬間安靜，此特別的經歷也讓網友們憶起四年前的那場悲劇。

原PO於14日在「靈異公社」上發文分享，還記得四年前維冠倒塌後，雖然做了多次法會，但家人還是都會刻意繞道而行，等到後來說真的乾淨了才會從那經過。原PO更補充說明，在兩年前的某天晚上，姊姊開車載著我與快兩歲的兒子，從巷口彎出剛好左側，正是剛在重建的大樓，突然兒子指著施工的工地並說道「媽媽那裡好多人」。

原PO說當時往兒子指的地方望去時，除了鷹架與帆布還有網子外，全都是一片黑暗，兒子此舉讓車上的人都瞬間安靜，並強調「我與姊姊當下任何話都不敢亂講，趕緊開走，嚇死的我後來都不敢晚上再經過了」。原PO直呼，「（農曆）7月份要到了快傍晚，真的不要帶小朋友出門，什麼時候會語出驚人都不知道」。

此文一出，也引起許多台南的網友們表示，「曾經路過那，眼皮一直跳、頭又暈，離開那路段之後就沒事了」、「我到現在還是不敢走那邊」、「上下班必經之路，我倒覺得沒有什麼事」、「還記得那一天在半夜忽然自己起來，感覺到巨大的悲傷，然後發生地震」、「我住附近…快嚇死」、「唯有親身經歷過才知道痛，現在經過還是會頭暈」。

更有網友留言分享也遇過小孩子這樣的童言童語，紛紛表示，「我兒子也常這樣子，我都當做沒聽到帶過」、「孩子的心單純跟天真，所以越是容易看到不好的，如果看到可以帶去拜拜收驚一下」、「有次帶孩子回家的路上，兩旁都有些雜草，她也說：『媽媽，你看好多人哦』，我看過去都是雜草啊，哪來的人？」、「我兒子之前跟我去陽明山，然後跟我們大家說那邊有個小姊姊找他玩，我就看了他指著地方，那邊是樹林…」。