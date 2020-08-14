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她街頭大哭遇暖心姊姊遞「貼心小禮」 網：對不起我笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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人總有心情低落的時候，如果這時候能接收到別人的善意，總倍覺溫暖。一位女網友某晚坐在路邊大哭，忽然有位陌生小姊姊遞上濕紙巾安慰她，讓她揪感心：「台灣人真的好溫暖」。

女網友在Dcard發文，說某晚經過松山車站的時候情緒非常糟，找個地方坐著滴淚，後來變成大哭特哭...「突然一個20幾歲的姊姊遞給我一包濕紙巾，還拍拍我安慰我」，原PO暫停哭泣：「我用一個非常醜陋的臉，揪在一起的那種說了謝謝，姊姊留下紙巾就走了，說是不打擾我。」

女網友PO出小姊姊送的「濕紙巾」照片表示：「謝謝妳，我好很多了，就算妳給我的紙巾是沁涼的那種，裡面還是能感受到滿滿的溫暖，希望我的哭聲跟哭臉沒有嚇到妳...」這款有唐老鴨女友黛西圖案的濕紙巾是「酷涼薄荷」香味，商品注意事項特別強調：「如果不習慣薄荷腦產生的冰涼感、較敏感或肌膚較脆弱者，建議酌量使用。」

網友紛紛幽默回應，「對不起，我看到沁涼笑出來了...」、「感覺用這個碰到眼睛好痛」、「感覺紙巾用下去，會涼到哭出來」、「沁涼哈哈哈哈，很貼心啦，哭花的臉需要降溫」、「給紙巾的人可能沒想太多吧，至少心意到」。

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