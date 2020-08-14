她街頭大哭遇暖心姊姊遞「貼心小禮」 網：對不起我笑了
人總有心情低落的時候，如果這時候能接收到別人的善意，總倍覺溫暖。一位女網友某晚坐在路邊大哭，忽然有位陌生小姊姊遞上濕紙巾安慰她，讓她揪感心：「台灣人真的好溫暖」。
女網友在Dcard發文，說某晚經過松山車站的時候情緒非常糟，找個地方坐著滴淚，後來變成大哭特哭...「突然一個20幾歲的姊姊遞給我一包濕紙巾，還拍拍我安慰我」，原PO暫停哭泣：「我用一個非常醜陋的臉，揪在一起的那種說了謝謝，姊姊留下紙巾就走了，說是不打擾我。」
女網友PO出小姊姊送的「濕紙巾」照片表示：「謝謝妳，我好很多了，就算妳給我的紙巾是沁涼的那種，裡面還是能感受到滿滿的溫暖，希望我的哭聲跟哭臉沒有嚇到妳...」這款有唐老鴨女友黛西圖案的濕紙巾是「酷涼薄荷」香味，商品注意事項特別強調：「如果不習慣薄荷腦產生的冰涼感、較敏感或肌膚較脆弱者，建議酌量使用。」
網友紛紛幽默回應，「對不起，我看到沁涼笑出來了...」、「感覺用這個碰到眼睛好痛」、「感覺紙巾用下去，會涼到哭出來」、「沁涼哈哈哈哈，很貼心啦，哭花的臉需要降溫」、「給紙巾的人可能沒想太多吧，至少心意到」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言