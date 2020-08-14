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土生土長台北人就是冷漠？ 網友曝實情推翻刻板印象

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文問台北人與非台北人真的有差嗎，其他網友也曝實情推翻既定印象。示意圖非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
有網友發文問台北人與非台北人真的有差嗎，其他網友也曝實情推翻既定印象。示意圖非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

台北人就是勢利、冷漠嗎？有位網友指出曾有他縣市朋友向他抱怨台北人都會依照價值觀是否相合決定要不要交流，讓他不禁發文問「台北人跟非台北人真的有差嗎」，此文發出後也引發網友討論。

一位居住在新北市的網友在「Ptt WomenTalk」發文，以前有南部的友人和他提到台北人會依照言行與穿搭風格與流行來決定要不要認識和交流，若是不符合他的風格就會態度相當冷漠，而原po也確實發現普遍台北人真的具有這樣的特質。

不過後來原po搬入住宿之後，發現來自其他縣市的室友也會有依照衣著品味決定是否進一步交流的特質，而且還會與台北人討論，「台北人是否很前衛、有錢、會不會看不起他們等」，因此認為台北人與其他縣市的人並沒有太多不同之處，不禁讓他好奇「台北人跟非台北人真的有普遍的差別嗎？」

文章發出後引發許多網友討論，有網友表示「以前學校的台北女生嫌南部什麼都沒有就轉走」、「我以前知道的台北人嫌南部成大嫌得要死然後拚指考回北部台大」。但也有人認為原po所描述的比較像北漂人，「文中形容的台北人，聽起來很像北漂仔裝台北人耶」、「北漂才這樣吧？認識(身分證)A開頭的穿著很樸實低調耶」、「聽起來很像北漂仔裝台北人，正統台北人不會這樣」。

而也有網友幫澄清說，「北上求學就業以來，困難時得到幾次真心不張揚的幫助，都是純正的台北人」、「我認識土生土長的台北人都蠻和善的」，有人則指出，「個人認為和家庭教育的養成，或後天自我成長的培養有關」、「真的是人的問題，跟是不是台北人沒關係」、「家庭教育問題」。

北漂 台北人

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