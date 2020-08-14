靠「仲介訂房」民宿卻沒單？ 8人颱風天澎湖旅遊慘被丟包

因疫情影響民眾以國旅代替出國，其中離島更是首選，不過有網友表示8月10日到澎湖旅遊時，事前透過當地仲介安排民宿並付錢1萬訂金，沒想到抵達後被民宿告知沒收到訂房資訊也不認識這位仲介，導致原po一行人在颱風天慘被丟包。

原po在「爆料公社」指出，8月10日至12日她與朋友一共8人到澎湖旅遊，並於事前透過臉書Messenger與當地自稱提供一條龍旅遊服務的私人仲介安排住宿，並付了1萬元的訂金，不過就當原po一行人冒著颳風下雨的颱風天抵達澎湖，並到預定民宿準備報到時，民宿業者則一頭霧水向她說並沒有接到此項訂房資訊，而且也沒有原po所說的仲介與他們聯繫訂房，因此在外頭刮風下雨、民宿全滿且航班取消的淒慘情況下，原po一行人也回不了本島，慘被丟包。

原po表示，出發前還曾與仲介確認住宿事項及要聯絡方式，而對方僅以「到了澎湖跟他說，直接找他check in」等話敷衍了事，而在被民宿業者告知不認識此人後，也迅速聯繫對方並要求全額退款，不過仲介卻以民宿出問題、現在在上班無法匯款等理由拖延退款時間，甚至在原po提出報警處理時他也毫無反應，直到當地民宿業者協助聯繫上本人，他才肯請別人匯款還錢。

原po也說由於這位仲介的朋友之後幫他們在當地找到落腳處所以當下才沒報警，不過因他發現網友上不僅一組旅客受騙，才特別發文警惕要到澎湖自由行的旅客，一定要小心謹慎避免受騙。

文章曝光後網友也紛紛表示，「我都直接找當地民宿業者包行程，省事又方便」、「應該要找旅行社的，代訂太可怕了」、「妳們的膽子也真很大條，如果是我，不會匯款給網路一位陌生人幫訂房間，真的太冒險了，至少也在出發前先Check一下」。