聽新聞
test
0:00 / 0:00

樓上租客把剩菜往馬桶沖 低樓層遭殃：連排泄物全部溢出來

聯合新聞網 / 綜合報導
樓上套房的租客常常在馬桶丟紙巾或菜渣，導致低樓層的馬桶都會塞住，嚴重到會浮出一些排泄物、紙巾和菜渣。 圖截自爆怨公社
樓上套房的租客常常在馬桶丟紙巾或菜渣，導致低樓層的馬桶都會塞住，嚴重到會浮出一些排泄物、紙巾和菜渣。 圖截自爆怨公社

家裡偶爾會出現馬桶堵塞，但日前有位網友分享，自己是住在三樓，而樓上套房的租客常常在馬桶丟紙巾或菜渣，導致低樓層的馬桶都會塞住，嚴重到會浮出一些排泄物、紙巾和菜渣。想找通馬桶的師傅處理，竟需要花6000元把整個馬桶拆掉通糞管。讓原PO氣得上網發文詢問「這錢要我吸收嗎？

原PO於13日在「爆怨公社」上發文說明，因一、二樓與其他樓層是使用不同管線，所以三樓的馬桶算是最低的，而當四、五樓在馬桶裡丟菜渣、紙巾或上廁所的排泄物，只要一沖水，全部的東西就往三樓的馬桶灌出來。最後原PO找了通馬桶師父，卻說只能花6000元拆馬桶通糞管才能解決。讓原PO冤枉怒喊「舊公寓跟大樓管線是不一樣的，舊公寓衛生紙丟入馬桶很容易塞住，他們都不知道嗎？」

此文一出，多數網友則認為應和房東溝通，紛紛表示，「這個跟房東反應，房東要處理」、「跟房東反應，請他出面跟樓上房東講房客的行為」、「馬桶問題要由房東處理，但相信絕會再發生第二次，您既是租客就好處理，以此向房東要求提早解約」、「我只能說你真的很倒霉，看看能不能跟樓上的租客溝通一下吧！然後，這個房東應該要去處理的」。

而也有網友貼心建議，「空屋期間，你可以建議房東暫時堵住馬桶管路，一來可以防止糞水湧出，二來可以回淹樓上層」、「我幫房客處理過，直接在做一條管線到外面，你們樓上的愛丟什麼繼續丟，從此與我無關」。更有留言藉此分享自身經歷，「我們樓上也是都丟廚餘跟濕紙巾導致塞住，去年10月與今年7月也發生，找師傅來通各花了2200元，跟管委會報告也只能勸導」。

馬桶 房東 房客 爆怨公社

延伸閱讀

一生一定要跑一次的巴黎馬拉松 兩度延期後最終決議取消

他怨一次拔2智齒到懷疑人生 釣出網友曝「買一送三」超狂經歷

下樓拿外送忘帶錢 上樓後卻要「一起等鎖匠」外送員氣炸

看不懂！國小作業出「指數變化題」難倒網友 他給13字神解析

相關新聞

樓上租客把剩菜往馬桶沖 低樓層遭殃：連排泄物全部溢出來

家裡偶爾會出現馬桶堵塞，但日前有位網友分享，自己是住在三樓，而樓上套房的租客常常在馬桶丟紙巾或菜渣，導致低樓層的馬桶都會塞住，嚴重可能會浮出一些排泄物、紙巾和菜渣。想找通馬桶的師傅處理，竟需要花6000元把整個馬桶拆掉通糞管。讓原PO氣得上網發文詢問「這錢要我吸收嗎？」

夜市吃牛排！他一喝紅茶驚覺不對勁 網揭密：根本不敢碰

夜市美食豐富多樣，其中台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛

下樓拿外送忘帶錢 上樓後卻要「一起等鎖匠」外送員氣炸

訂外送時，有些人怕沒收到餐點卻被扣錢，因此付款時便習慣選擇貨到付款的方式。但日前就有外送員上網發文抱怨，因客人領取餐點時忘記帶現鈔，只好讓外送員跟著上樓拿，但到了家門口才發現對方忘了帶鑰匙，只好等著鎖匠來開門。一系列的誇張行徑，讓不少從事外送員的網友都感同身受。

他怨一次拔2智齒到懷疑人生 釣出網友曝「買一送三」超狂經歷

拔智齒一直是許多人的噩夢，不僅過程恐怖，事後還要忍受兩三天的腫痛，人人都避之唯恐不及，但卻又逃不掉。就有網友一次拔了兩顆智齒，上PTT八卦板PO文直呼「懷疑人生」，沒想到還有網友回文，爆出「買一送三」的超狂經歷。

女大生水上樂園遇噁男摸臀、扯比基尼 兇手逮到了

日前，一名女大生PO文分享跟同學相約到中部的水上樂園玩，卻疑似遭變態偷摸臀部，沒想到事隔3天，另一名女學生也轉貼該文，分享自己也在同個水上樂園遇上疑似是同一群變態，遭他們試圖伸手扯掉女學生的比基尼，讓許多網友相當生氣大罵「超噁心！」

看不懂！國小作業出「指數變化題」難倒網友 他給13字神解析

不只國高中做試題有變化題型，如今連小學聲的作業似乎也講求靈活應變。一名網友就分享目前正在參加師培實習同學要準備的題目，沒想到憑著一道小學題目就難倒一大群網友，有網友一看題目就傻眼表示「小學學指數也太難！」

網爭「台南有需要蓋捷運嗎」？內行人點困難關鍵：隨時會停工

雙北捷運網四通八達，近來桃園機場捷運與環狀線開通，民眾生活網更加便利。有雙北模範在前，高雄市除兩線捷運外，也開通輕軌完善交通網，桃園市、台中市捷運也陸續興建、通車，算起來，六都中僅剩下台南市還看不到捷運的影子。

炒飯炸到快合不上！超佛心價格曝光 網暴動跪求分享地點

物價高、錢難賺，不少人會追求CP值高的東西，替自己省下一點錢，有網友PO出了一張「飯到炸出便當盒」的香腸炒飯，一盒只賣50元，不少人暴動直呼「在哪裡？」。

老友借車開撞壞還索醫藥費 他煩惱是否為此斷十年交情

你會把新車借給朋友開嗎？一名男子存錢買了台汽車，載十年老友出遊，回程時朋友借來開卻不慎撞壞，自己也掛彩。事後竟然向車主索討醫藥費，讓男子很生氣，思考是否要為了這件事跟朋友絕交。 一名男網友在mo

為隱私住「特等病房」竟遭陌生女闖入 更有團體亂入唱歌

大部分住院的病患都想好好休息，因此多數醫院都規定院內不能大聲吵鬧。但日前有位網友發文表示，自己的爸爸曾因裝心血管支架，且平常工事繁重，所以為了要有「隱私」，便加錢住特等房，但卻遇到很多人「不敲門」就直接進病房，讓原PO十分氣憤。

兒遇辦喪事隊伍竟「高興拍手」 事後發高燒嚇壞媽

俗話說「囝仔人，有耳無嘴」，大人要時常注意孩子有沒有亂講話。近日就有女網友分享，有告別式的隊伍經過家人時，被兒子誤以為是廟會的「辦熱鬧」跟著高興拍手。而原本當日要帶兒子去大魯閣玩，卻被門口的熱像儀偵測到兒子體溫高達38.1度。

遊澎湖吃生魚片 1盤6片200元讓她直呼：我不是「盤子」

生魚片不只日本人喜愛，台灣人也愛吃，每種生魚片的價格都會因為捕撈的數量、季節性等等的因素而有高低之分，但如果一盤只有6塊生魚片賣200元會不會太貴？一名女網友到澎湖旅遊時，在一家海產店就遇到這種情況，讓她忍不住PO網抱怨。

熱門新聞

炒飯炸到快合不上！超佛心價格曝光 網暴動跪求分享地點

夜市吃牛排！他一喝紅茶驚覺不對勁 網揭密：根本不敢碰

網爭「台南有需要蓋捷運嗎」？內行人點困難關鍵：隨時會停工

老友借車開撞壞還索醫藥費 他煩惱是否為此斷十年交情

下樓拿外送忘帶錢 上樓後卻要「一起等鎖匠」外送員氣炸

女大生水上樂園遇噁男摸臀、扯比基尼 兇手逮到了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。