樓上租客把剩菜往馬桶沖 低樓層遭殃：連排泄物全部溢出來

家裡偶爾會出現馬桶堵塞，但日前有位網友分享，自己是住在三樓，而樓上套房的租客常常在馬桶丟紙巾或菜渣，導致低樓層的馬桶都會塞住，嚴重到會浮出一些排泄物、紙巾和菜渣。想找通馬桶的師傅處理，竟需要花6000元把整個馬桶拆掉通糞管。讓原PO氣得上網發文詢問「這錢要我吸收嗎？」

原PO於13日在「爆怨公社」上發文說明，因一、二樓與其他樓層是使用不同管線，所以三樓的馬桶算是最低的，而當四、五樓在馬桶裡丟菜渣、紙巾或上廁所的排泄物，只要一沖水，全部的東西就往三樓的馬桶灌出來。最後原PO找了通馬桶師父，卻說只能花6000元拆馬桶通糞管才能解決。讓原PO冤枉怒喊「舊公寓跟大樓管線是不一樣的，舊公寓衛生紙丟入馬桶很容易塞住，他們都不知道嗎？」

此文一出，多數網友則認為應和房東溝通，紛紛表示，「這個跟房東反應，房東要處理」、「跟房東反應，請他出面跟樓上房東講房客的行為」、「馬桶問題要由房東處理，但相信絕會再發生第二次，您既是租客就好處理，以此向房東要求提早解約」、「我只能說你真的很倒霉，看看能不能跟樓上的租客溝通一下吧！然後，這個房東應該要去處理的」。

而也有網友貼心建議，「空屋期間，你可以建議房東暫時堵住馬桶管路，一來可以防止糞水湧出，二來可以回淹樓上層」、「我幫房客處理過，直接在做一條管線到外面，你們樓上的愛丟什麼繼續丟，從此與我無關」。更有留言藉此分享自身經歷，「我們樓上也是都丟廚餘跟濕紙巾導致塞住，去年10月與今年7月也發生，找師傅來通各花了2200元，跟管委會報告也只能勸導」。