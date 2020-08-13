水上樂園遇噁男摸臀、扯比基尼 女大生PO影片痛訴：好噁心！

日前，一名女大生PO文分享跟同學相約到中部的水上樂園玩，卻疑似遭變態偷摸臀部，沒想到事隔3天，另一名女學生也轉貼該文，分享自己也在同個水上樂園遇上疑似是同一群變態，遭他們試圖伸手扯掉女學生的比基尼，讓許多網友相當生氣大罵「超噁心！」

女學生在Dcard轉貼原文章，並表示自己於7月30日到中部同間水上樂園玩，她們在水上樂園熱門的「大海嘯」設施玩樂，從女學生提供的影片中可見，當大海嘯襲來時，有人試圖大力扯開她的比基尼和背心肩帶，但當海嘯退去後就沒看到人影。女學生指出，畫面中有3名疑似同夥的年輕男子，當海嘯來時，其中有一名試圖伸手扯掉她的比基尼，而當海嘯一退去就馬上離開女學生附近。

事後，最先在Dcard發文提醒大家要小心的女大生也在下方回應，她表示，由於2人遇到騷擾事件的時間點接近，且看過女學生的影片後也認為是遇上同一群人，他們都是一群團體男生、膚色黝黑、多數戴著深色泳帽的年輕男子。

貼文一出，許多網友紛紛大罵「太噁！這篇文給我上去」、「超噁！到底多缺才用這種方式，每次看到這種偷摸偷拍的都很氣但又無能為力」、「好可怕...現在世道如此險惡嗎？」、「有反應樂園嗎？要求他們加強宣導或巡邏之類？」、「我幫你轉發出去！！！」。