他怨一次拔2智齒到懷疑人生 釣出網友曝「買一送三」超狂經歷

拔智齒一直是許多人的惡夢，不僅過程恐怖，事後還要忍受兩三天的腫痛，人人都避之唯恐不及，但卻又逃不掉。就有網友一次拔了兩顆智齒，上PTT八卦板PO文直呼「懷疑人生」，沒想到還有網友回文，爆出「買一送三」的超狂經歷。

網友在PTT八卦板PO文問「一次拔兩顆智齒懷疑人生怎麼辦？」他表示自己的兩顆智齒剛好長在同一側，醫生就要它順便一次拔一拔，拔完後原PO還塞了兩顆總共要價8000塊的膠原蛋白，還感覺頭暈暈的，趕緊PO文求救，「現在麻藥開始要退了，怕爆，現在要做些什麼比較好」？

此文一出，馬上釣出一位超狂網友回文，開頭就表示「還好吧」，並表示他在21歲時因為發現他有一顆埋得很深的水平智齒，特別去大醫院排手術拔牙。「進去手術室，全身麻醉，就為了挖那顆水平智齒。」手術結束後，醫生巡房，笑嘻嘻地對他說，「除了水平智齒，我也順便幫你拔掉四顆智齒。」讓他超級傻眼。

看完這超狂經歷，網友紛紛幽默表示，「這醫生也太服務周到了」、「買一送三，這CP值超高」、「三倍拔牙還不爽」、「報復性拔牙」、「灌流質一週，只痛一次，感覺不錯」、「有次牙齒發炎朋友陪我去，出來的時候他少了一顆智齒」、「牙醫真的很喜歡拔智齒，理由就是智齒沒什麼用又難清洗」。

也有許多網友好奇一次拔4顆下場會如何，原PO則在留言中透露，「住院三、四天，大概維持一星期的麵包超人臉，喝一周牛奶。」最後也不忘提醒病人權益，「若是放到現在，未經過病人同意，應該可以告死他」。

根據衛生福利部於99年通過的規定，「牙科於施行人工植牙，以及因牙齒損傷、複雜性拔牙、牙齒生長不正而需要施行齒切術的狀況，都需要按照醫療法第63條的規定，簽署手術和麻醉同意書，並善盡告知同意之責任。」因此即使是到診所拔智齒，也必須要在簽署手術同意書後，醫生才能進行手術。