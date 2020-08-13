看不懂！國小作業出「指數變化題」難倒網友 他給13字神解析

有網友分享小學師培準備題目，沒想到題目難倒一票網友。圖擷自 PTT

不只國高中做試題有變化題型，如今連小學生的作業似乎也講求靈活應變。一名網友就分享目前正在參加師培實習同學要準備的題目，沒想到憑著一道小學題目就難倒一大群網友，有網友一看題目就傻眼表示「小一學指數也太難！」

一名網友在PTT發文表示朋友目前在準備師培實習，因此就丟了一個小學題目給原PO試試看，原本還以為小學題目一定很輕鬆，沒想到卻想了半個小時還找不到答案，因此想將題目PO上網讓網友們見識一下。仔細一看，原來題目要先由「數字運算」得出解謎符號，再透過解謎符號轉為「注音符號」，當注音符號依序填入空格中後，再從中找出13個國字的童謠。

這道題目不僅難倒原PO，連許多網友一見到題目都直喊看不懂，有網友就說，「真假喇，小一學指數？？」、「我現在要先拆解成聲母跟韻母去分析」、「亂湊啊，太難了，我要去讀多因子變異數分析了」、「國小有指數、負數？我記得國中才教耶」。

許多網友都加入解題的行列，其中就有一位網友神解析，表示要從迷題中心順時鐘向外看，就會得到13字答案「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一」，沒想到答案真如這位網友所說的是童謠《小皮球》，許多網友紛紛讚嘆「太強了吧！」、「螺旋提示給的也太隱晦」、「太神啦！甘拜下風」。