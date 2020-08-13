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夜市吃牛排！他一喝紅茶驚覺不對勁 網揭密：根本不敢碰

聯合新聞網 / 綜合報導
網友去夜市吃牛排，喝了一口紅茶竟出現酸味。牛排示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照片
網友去夜市吃牛排，喝了一口紅茶竟出現酸味。牛排示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照片

夜市美食豐富多樣，其中台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛。但有網友表示自己去夜市吃牛排，沒想到店家供應的紅茶竟出現酸味，讓他百思不得其解，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文寫道，自己到北部某知名夜市的牛排館吃飯，用餐途中倒了一杯紅茶，怎料剛喝一口就察覺不對勁，因為味道竟然是酸的，因此好奇詢問「這是正常現象嗎？」

貼文曝光後，網友一面倒指出紅茶應該壞掉，「通常是快壞掉臭酸的前兆」、「省成本，應該是放太久沒換新的」、「紅茶越甜壞越快，大概三天開始臭酸 ，無糖可以多放好幾天」、「紅茶會酸有兩個原因，1.茶包泡太久、2.泡好放太久」、「差不多兩個小時後，你的肛門就該要洩洪了」、「夜市牛排超不衛生，我連紅茶都不敢喝」。

夜市 PTT

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