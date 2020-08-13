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網爭「台南有需要蓋捷運嗎」？內行人點困難關鍵：隨時會停工

聯合新聞網 / 綜合報導
網友針對台南市是否需要蓋捷運進行討論。圖為台中捷運綠線。 圖／聯合報系資料照（記者陳秋雲攝影）
網友針對台南市是否需要蓋捷運進行討論。圖為台中捷運綠線。 圖／聯合報系資料照（記者陳秋雲攝影）

雙北捷運網四通八達，近來桃園機場捷運與環狀線開通，民眾生活網更加便利。有雙北模範在前，高雄市除兩線捷運外，也開通輕軌完善交通網，桃園市、台中市捷運也陸續興建、通車，算起來，六都中僅剩下台南市還看不到捷運的影子。

有網友注意到這現象，好奇詢問「台南人需要捷運嗎？」，他表示，台南公車難等，在當地生活騎機車比較方便，捷運似乎非必需。但就觀光而言，台南美食多、古蹟景點多，機車也多，交通規則形同需設，外地人會需要捷運代步，且有條輕軌環繞氣氛也不錯，到底台南市有沒有需要蓋捷運？

對於原PO的問題，網友一面倒回答「並不需要」，因為台南的公眾運輸並不發達，連公車都沒什麼人搭，捷運只會淪為養蚊子的道具罷了，「假議題，捷運沒人搭」、「先培養好公車運量吧」、「台南連公車都快搞不起來了，還要捷運幹嘛」、「台灣很奇怪，公車都沒人搭卻以為捷運會有人搭，公車路網不提升，蓋捷運根本沒搞頭」、「台灣觀光客過去玩，也是租車，沒聽過有人在坐公車的」。

網友也普遍認為台南路小條不適合蓋捷運或輕軌，如果政府有錢應該先解決別的問題，「台南的路這麼小條，如果捷運蓋下去，不知會陷入幾年交通黑暗期」「台南道路沒辦法蓋捷運啦，一堆圓環小路，筆直大路沒幾條」、「車多不是用捷運來解決的，反而是停車場改善停車問題」、「就真的不需要，有那個錢還不如買地蓋停車場」、「台南爛路的問題比捷運更嚴重」。

有部分網友則表示還是城市發展需要捷運帶動，「我臺南人，一定要。那種單軌輕運量的很適合」、「有需要，可是就如同鐵路地下化，吵完到蓋好大概20年以上」。但也有人直接點出發展捷運最困難的關鍵：「台南古蹟隨便挖、隨便有，這個是很麻煩的」、「台南有認識建商的都知道，最怕就是挖到古蹟阿」、「隨便都會挖到古蹟的地方，蓋一下挖到古蹟那段就準備停工很久了」。

據《聯合報》6月報導，台南市政府已提出藍、綠、紅線及藍延4線捷運優先路網規畫，並將高架自駕列入評估，避免與平面交通互相干擾，目前進度最快的藍線可能於116年底試營運。

台南捷運路線規畫圖。圖／台南市交通局提供
台南捷運路線規畫圖。圖／台南市交通局提供

捷運 輕軌 古蹟 臺南

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