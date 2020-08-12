為隱私住「特等病房」竟遭陌生女闖入 更有團體亂入唱歌

大部分住院的病患都想好好休息，因此多數醫院都規定院內不能大聲吵鬧。但日前有位網友發文表示，自己的爸爸曾因裝心血管支架，且平常工事繁重，所以為了要有「隱私」，便加錢住特等房，但卻遇到很多人「不敲門」就直接進病房，讓原PO十分氣憤。

原PO於爆怨公社上發文分享，有天晚上爸爸在特等病房吃完藥後休息，自己則是穿睡衣、敷面膜，躺在沙發上追劇，卻突然一個女生直接開門走進來，四處張望了許久後才發現自己是誤闖病房，讓原PO當下怒斥「你誰啊？不敲門就闖別人病房，還敢東看西看！而且就一張病床而已，旁邊病患名字寫那麼大欸，你文盲看不懂？」沒想到該女子離開病房後，又突然拉開門詢問房號，沒禮貌的行徑，讓原PO受不了大罵「給我用滾的出去」。

對此，原PO更分享，醫院在平安夜時都會有師兄師姐會到病房唱歌，那天爸爸剛好第二次手術動完，但有出現輕微心梗，被醫生告知需轉加護病房，但要等病房空出來，便在原病房先休息等待。而這時門又被突然打開，幾個師兄師姐直接進來在病房內唱歌，突如其來的大音量讓爸爸的臉色突然很難看，三個護理師和值班醫生就趕快衝進來看他的狀況，並請小型合唱團全部出去。

此文一出，便引起網友們同感，紛紛留言表示，「真的，醫院奇奇怪怪的人都有。明明早上簾子都關好好的，卻被一個阿伯問都沒問突然拉開」、「有師姐會從第一床關心到最後一床，順便也會把每個人的病症順便又關心的告訴每個病患跟家屬」、「我外婆在醫院彌留的時後，教會會友還會來幫忙禱告，這沒關係，但還會跟非基督教家屬傳教是怎樣，真的脾氣再好都會爆發」。

但也有人貼心提醒原PO，「有些假探訪是在探路，因為就是有錢人才會住單人或是特等房」、「有一些是假裝進來行竊的小偷，所以門口可以掛個限制訪客的標示」、「注意安全，有些假裝走錯病房，實際上是為了偷東西，先過來探一下虛實」、「很多小偷都用走錯病房這招」、「你遇到的是小偷吧，都假裝家屬偷東西，被發現就唬爛一個名字或是床號」。