快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

為隱私住「特等病房」竟遭陌生女闖入 更有團體亂入唱歌

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示，自己的爸爸加錢住特等病房，但卻遇很多人「不敲門」就直接闖入。示意圖／ingimage
有網友發文表示，自己的爸爸加錢住特等病房，但卻遇很多人「不敲門」就直接闖入。示意圖／ingimage

大部分住院的病患都想好好休息，因此多數醫院都規定院內不能大聲吵鬧。但日前有位網友發文表示，自己的爸爸曾因裝心血管支架，且平常工事繁重，所以為了要有「隱私」，便加錢住特等房，但卻遇到很多人「不敲門」就直接進病房，讓原PO十分氣憤。

原PO於爆怨公社發文分享，有天晚上爸爸在特等病房吃完藥後休息，自己則是穿睡衣、敷面膜，躺在沙發上追劇，卻突然一個女生直接開門走進來，四處張望了許久後才發現自己是誤闖病房，讓原PO當下怒斥「你誰啊？不敲門就闖別人病房，還敢東看西看！而且就一張病床而已，旁邊病患名字寫那麼大欸，你文盲看不懂？」沒想到該女子離開病房後，又突然拉開門詢問房號，沒禮貌的行徑，讓原PO受不了大罵「給我用滾的出去」。

對此，原PO更分享，醫院在平安夜時都會有師兄師姐會到病房唱歌，那天爸爸剛好第二次手術動完，但有出現輕微心梗，被醫生告知需轉加護病房，但要等病房空出來，便在原病房先休息等待。而這時門又被突然打開，幾個師兄師姐直接進來在病房內唱歌，突如其來的大音量讓爸爸的臉色突然很難看，三個護理師和值班醫生就趕快衝進來看他的狀況，並請小型合唱團全部出去。

此文一出，便引起網友們同感，紛紛留言表示，「真的，醫院奇奇怪怪的人都有。明明早上簾子都關好好的，卻被一個阿伯問都沒問突然拉開」、「有師姐會從第一床關心到最後一床，順便也會把每個人的病症順便又關心的告訴每個病患跟家屬」、「我外婆在醫院彌留的時後，教會會友還會來幫忙禱告，這沒關係，但還會跟非基督教家屬傳教是怎樣，真的脾氣再好都會爆發」。

但也有人貼心提醒原PO，「有些假探訪是在探路，因為就是有錢人才會住單人或是特等房」、「有一些是假裝進來行竊的小偷，所以門口可以掛個限制訪客的標示」、「注意安全，有些假裝走錯病房，實際上是為了偷東西，先過來探一下虛實」、「很多小偷都用走錯病房這招」、「你遇到的是小偷吧，都假裝家屬偷東西，被發現就唬爛一個名字或是床號」。

手術 爆怨公社 護理師

延伸閱讀

他想「30歲時財富自由」 網友推這些職業

「癡漢黑熊」慘遭閹割流放山林 當地民眾怒：錯的不是牠

新鮮人應徵電商月薪開42k太高？ 網揭「社會真實面」：太天真

15歲少女與38歲大叔網友私奔 失蹤一年被尋獲已即將臨盆

相關新聞

為隱私住「特等病房」竟遭陌生女闖入 更有團體亂入唱歌

大部分住院的病患都想好好休息，因此多數醫院都規定院內不能大聲吵鬧。但日前有位網友發文表示，自己的爸爸曾因裝心血管支架，且平常工事繁重，所以為了要有「隱私」，便加錢住特等房，但卻遇到很多人「不敲門」就直接進病房，讓原PO十分氣憤。

兒遇辦喪事隊伍竟「高興拍手」 事後發高燒嚇壞媽

俗話說「囝仔人，有耳無嘴」，大人要時常注意孩子有沒有亂講話。近日就有女網友分享，有告別式的隊伍經過家人時，被兒子誤以為是廟會的「辦熱鬧」跟著高興拍手。而原本當日要帶兒子去大魯閣玩，卻被門口的熱像儀偵測到兒子體溫高達38.1度。

遊澎湖吃生魚片 1盤6片200元讓她直呼：我不是「盤子」

生魚片不只日本人喜愛，台灣人也愛吃，每種生魚片的價格都會因為捕撈的數量、季節性等等的因素而有高低之分，但如果一盤只有6塊生魚片賣200元會不會太貴？一名女網友到澎湖旅遊時，在一家海產店就遇到這種情況，讓她忍不住PO網抱怨。

她收到外送訂單一看備註超傻眼 客先叮嚀關心再開罵

外送服務近幾年逐漸成長，許多人紛紛投入這個行業，不過或許是競爭激烈，外送員為了多接一些訂單，騎車速度都比較快，也讓人觀感不好。一名經營餐館的女網友PO出一張外送訂單的截圖，客人在備註中先是感謝外送人員的辛勞，但後面的語句卻變成羞辱，痛罵外送員騎車太快，照片一出也引起譁然。

為何國外樂透得主都會現身？ 網曝真相：不得已的

威力彩7月底開出史上最高頭彩31.2億，兩注分別獲得15.6億獎金，頭獎得主也引起許多人的關注。有網友好奇，為何國外的樂透得主都會大方接受採訪跟大家分享，反觀台灣頭彩得主卻很少現身，引起熱議。

年輕人不會說「閃電」台語？老師傅曝正解 網友卻出更多難題

近日颱風已來到爆發期，天空時常打雷閃電又暴雨。有網友在和同事閒聊時，突然拋出一句「閃電」的台語應該怎麼說？而在場的年輕人鴉雀無聲，只有一旁的老師傅說出「啊母丟洗『夕那』」，讓該名網友驚嘆沒聽過人這樣說，「根本是台語多益900分」。不料網友卻秀出更多罕見台語，冷冷地說「這只是初級的吧」。

不是腦波控制！日本人為何崇拜唐鳳？他舉4點「太特別」

行政院政務委員唐鳳因製作「口罩地圖」防疫有功，加上罕見的個人特質，不但在台灣擁有高知名度，還紅到日本去，被日媒稱為「台灣天才IT大臣」。

好市多牛肉標籤有神祕字母「R」？ 內行曝真相

是否曾注意過好市多（Costco）的生鮮肉品，有些標籤品名的最後會加個黑底反白的「R」呢？這個神祕的字母在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」引起網友們討論，而且真有網友給出解答，原來這個「R」是「重新包裝品」的意思。

畫斑馬線師傅對童講「要好好讀書」 媽媽暖心身教萬人淚讚

職業不分貴賤！一名媽媽表示，今（11）日騎車載著兒子外出，恰巧路口施工在畫斑馬線，兒子見狀興奮大喊「叔叔好厲害，好像畫畫一樣」，怎料師傅卻吐出工作辛酸，原PO也給兒子良好的身教示範，暖心回應獲得2萬人按讚。

穿「前年款」鞋子逛廠拍遭認定偷鞋 女氣炸：先看監視器再說

到大賣場買東西時，一個不小心可能就會被店員誤認是在偷東西，但有一位女網友就分享全家到鞋子工廠買東西時，竟然因為媽媽穿著同一家工廠製造的「前年款」，卻被誤認是「拿舊鞋換新鞋」，對方還遲遲不肯先看過監視器後再提出質疑，令女網友相當氣憤。

女住旅館驚見「水龍頭挖空」怕藏針孔 裝修哥解答：多慮了

外出旅遊住宿時要多加小心，除了人身安全外，是否會遇上偷拍事件也令人擔心。一名女網友分享日前去旅館住宿時，意外發現水龍頭上方標示冷熱水的「藍、紅色蓋子」不見了，裡面反而像極針孔偷拍的攝影鏡頭，讓人相當害怕，隨後一名從事裝修的網友出面解釋，「其實只是五金卡榫啦！」

老婦買蛋頻頻挑選檢查 女網友回家打開雞蛋才明白用意

許多人都有買過雞蛋的經驗，不過大多數的民眾買蛋時都不太會仔細檢查，一名女網友在臉書PO文表示日前到一間知名的超市買雞蛋，看到一位阿嬤在貨架前反覆地將每一盒雞蛋都拿起來檢查，這名女網友有些不耐煩，趕緊拿了一盒雞蛋結帳後就回家，沒想到回到家仔細一看竟然發現有4顆蛋出現裂痕，這下她才明白為何阿嬤要這麼費工的挑雞蛋了。

熱門新聞

好市多牛肉標籤有神祕字母「R」？ 內行曝真相

年輕人不會說「閃電」台語？老師傅曝正解 網友卻出更多難題

不是腦波控制！日本人為何崇拜唐鳳？他舉4點「太特別」

她收到外送訂單一看備註超傻眼 客先叮嚀關心再開罵

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

你豬頭我北七？他燦笑秀新車牌「0887」笑翻全網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。