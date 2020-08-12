兒遇辦喪事隊伍竟「高興拍手」 事後發高燒嚇壞媽

俗話說「囝仔人，有耳無嘴」，大人要時常注意孩子有沒有亂講話。近日就有女網友分享，有告別式的隊伍經過家人時，被兒子誤以為是廟會的「辦熱鬧」跟著高興拍手。而原本當日要帶兒子去大魯閣玩，卻被門口的熱像儀偵測到兒子體溫高達38.1度。

原PO在臉書社團「靈異公社」發文講述，因為娘家是鄰長，最近要幫忙發高雄市長補選單，意外發現附近有幾人過世，原本不以為意，直到其中一戶喪家的告別式隊伍正好從她家門口經過，未料兒子卻誤會成「熱鬧陣」，看到後立刻大拍手並高興叫好。

事後，帶著兒子到大魯閣遊玩時，卻被門口測量體溫的熱像儀擋下來，因屏幕顯示體溫竟高達38.1度。原PO也補充道「是真的發燒，幫小孩洗澡就洗符水，帶去看醫生」、「我們娘家、夫家都是很虔誠信道教，只是小孩發燒的情況跟當下的時間點很離譜」。

此文一出，許多網友紛紛留言建議，「煞到會要人命的，看醫生完再去喪家點個香，說童言無忌求原諒，拿淨身符洗一洗，去大廟拜拜」、「太皮了，這孩子，快去道歉或去大廟處理」、「如果可以用香腳三隻（土地公廟、天公爐取）、茉草六片、鹽，並在太陽下山前用冷熱水全身擦拭，希望對你有幫助，喪煞」、「醫生看無效，再去拜拜才是對的」。