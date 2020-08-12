遊澎湖吃生魚片 1盤6片200元讓她直呼：我不是「盤子」

生魚片不只日本人喜愛，台灣人也愛吃，每種生魚片的價格都會因為捕撈的數量、季節性等等的因素而有高低之分，但如果一盤只有6塊生魚片賣200元會不會太貴？一名女網友到澎湖旅遊時，在一家海產店就遇到這種情況，讓她忍不住PO網抱怨。

原PO在臉書「爆怨公社」PO出在澎湖某家海產店吃到的生魚片照片，只見桌上一盤生魚片只有少少的6片，雖然不算薄，但數量也不多。她說這盤綜合生魚片要200元，一開始看菜單時上面只有標註價格，並沒有附上照片也沒有寫多少份量，但當料理端上桌後讓她看了相當傻眼。

雖然覺得貴，但原PO還是吃了，只是口感上覺得中間沒有解凍完全，讓她忍不住抱怨說自己不是「盤子」也沒有很有錢，但這樣的價格和份量實在不能接受，她也想問鄉民們「在澎湖吃這盤200元算貴嗎？」

照片一出引起許多網友的討論，大多數的人認為原PO點的生魚片實在太貴，「爭鮮這樣應該100有找」、「貴死喔，我去漁港150滿滿的一盤」、「呃…天價」、「也太貴了吧！是不是被坑了」、「別以為靠海吃海產就會便宜，離島吃什麼都貴」；還有人開玩笑的說「貴在擺盤！妳吃的是藝術」、「澎湖蘿蔔是進口的」、「鋪盤的是天山雪蓮，妳賺大了」、「貴當然貴，蘿蔔絲比生魚片貴」。

不過也有網友幫澎湖店家緩頰說「要看什麼肉、什麼品質等級，如果是上等toro，這價格一片都吃不到！」、「澎湖是觀光區，海鮮並沒有比較便宜啊」、「海鮮不會因為澎湖而便宜，但會因為澎湖而新鮮」、「我吃過一口黑鮪魚，就一口200」、「不貴！現在人那麼多擠到那裡，有的吃不錯了」、「離島的物價一向夭壽貴，但沒辦法他們物資補給的運費不便宜」。