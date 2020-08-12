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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

她收到外送訂單一看備註超傻眼 客先叮嚀關心再開罵

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員為了多接一些訂單騎車都會比較快，也因此讓人觀感不好。圖／聯合報系資料照片
外送員為了多接一些訂單騎車都會比較快，也因此讓人觀感不好。圖／聯合報系資料照片

外送服務近幾年逐漸成長，許多人紛紛投入這個行業，不過或許是競爭激烈，外送員為了多接一些訂單，騎車速度都比較快，也讓人觀感不好。一名經營餐館的女網友PO出一張外送訂單的截圖，客人在備註中先是感謝外送人員的辛勞，但後面的語句卻變成羞辱，痛罵外送員騎車太快，照片一出也引起譁然。

從這名女網友在臉書「爆廢公社」PO出的截圖可看到，客人點了一個雞腿餐盒，還註明不需要免洗餐具和吸管，看似沒什麼異樣的訂單，下方備註卻讓她看傻了眼。備註中寫著「辛苦外送人員了，注意安全下雨慢慢騎」，貼心的小叮嚀後面卻是180度大轉變，「硬要騎快就給我晚7天回家，不要好好講不聽，莫名奇妙，X的！謝謝您」，這讓原PO哭笑不得的說「這樣到底是在罵人還是在關心人？一句話中情緒的起伏像極了愛情」。

照片一出笑翻許多網友，「霸道總裁風？」、「這種就是霸道的愛」、「訂餐的過程中到底切換了幾個人格？」、「這個人應該是雙子座」、「快速的人格分裂病徵」、「這個叫愛之深責之切」、「就不知道為啥一堆人喜歡自以為是打一堆屁話，訂餐就訂餐，講跟餐點需求無關的是要幹嘛」、「重點是備註是備給店家，外送員又看不到」。

不過也有人猜測可能是語音輸入的問題，「他是不是用語音…哈哈哈」、「按到語音？」、「他是不是用語音輸入啊」、「語音吧，之前也有外送員有類似的案例，不管如何下雨天送餐還是要小心」。

一名經營餐館的女網友收到一份訂單，但客人在備註裡又貼心叮嚀又開罵，讓網友看了笑說到底有多少個人格？ 圖／翻攝自爆廢公社
一名經營餐館的女網友收到一份訂單，但客人在備註裡又貼心叮嚀又開罵，讓網友看了笑說到底有多少個人格？ 圖／翻攝自爆廢公社

爆廢公社 外送員

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