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為何國外樂透得主都會現身？ 網曝真相：不得已的

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，為何國外的樂透得主都會大方接受採訪跟大家分享，反觀台灣頭彩得主卻很少現身，引起熱議。圖／聯合報系資料照片
有網友好奇，為何國外的樂透得主都會大方接受採訪跟大家分享，反觀台灣頭彩得主卻很少現身，引起熱議。圖／聯合報系資料照片

威力彩7月底開出史上最高頭彩31.2億，兩注分別獲得15.6億獎金，頭獎得主也引起許多人的關注。有網友好奇，為何國外的樂透得主都會大方接受採訪跟大家分享，反觀台灣頭彩得主卻很少現身，引起熱議。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，每次國外的樂透頭獎開出來，得主都會很大方接受採訪和拍照、也會跟大家分享，反觀台灣的得主很少現身，他不禁疑惑「是因為台灣人比較重視隱私嗎？」，同時也好奇，若像國外一樣現身「走在路上不怕被綁架嗎？」。

網友紛紛表示，「因為外國人會花光，台灣人會存起來」、「他們得獎馬上買機票，去熱帶小島海邊渡假玩，當地人根本臉盲認不出他們是誰，而且獎金早就弄成信託基金了」、「台灣這麼小，肯定有一堆人會去朝聖」、「美國很大要找到人很難」。

不過，有網友表示，有規定現身才可領獎，「不現身不能領阿，你要現身還是放棄15億？」、「但外國那些上報的很多後來都很慘」、「規定的，不現身不得領取」、「法律規定阿，不然誰想曝光」。

有網友分析，這是許多人誤以為外國人的假象「外國人中樂透都敢現身，其實是他不現身就不能領獎金」，其實都是規定，並不是出自外國人自己的意願。

事實上，美國除了馬里蘭州、俄亥俄州、堪薩斯州、德拉瓦州、北達柯塔州與南卡羅來納州，這六州以外，其他州皆不允許樂透得主匿名領獎。大多數美國其他州要求樂透得主必須公布身分的原因是為了防止舞弊。畢竟頭獎彩金動輒上億，主辦單位從開獎過程到得獎結果應做到公開、透明，以供媒體記者隨時查證，避免不肖人士以不當手段謀取巨額彩金，或樂透主辦機構內部人員作假。

樂透 頭獎

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