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年輕人不會說「閃電」台語？老師傅曝正解 網友卻出更多難題

聯合新聞網 / 綜合報導
原po和年輕同事聊到天氣，卻沒有人知道「閃電」的台語應該怎麼說。 記者胡經周／攝影
原po和年輕同事聊到天氣，卻沒有人知道「閃電」的台語應該怎麼說。 記者胡經周／攝影

近日颱風已來到爆發期，天空時常打雷閃電又暴雨。有網友在和同事閒聊時，突然拋出一句「閃電」的台語應該怎麼說？而在場的年輕人鴉雀無聲，只有一旁的老師傅說出「啊母丟洗『夕那』」，讓該名網友驚嘆沒聽過人這樣說，「根本是台語多益900分」。不料網友卻秀出更多罕見台語，冷冷地說「這只是初級的吧」。

原po在PTT八卦版上分享這番經驗，對於老師傅的「字庫」感到驚訝，直說若是會閃電的台語，「是不是已經算台語宗師等級的程度了？」但不少網友似乎不太給面子，認為「這很普遍吧，鄉下長大都會 」、「聽過也知道啊 很少講而已 」、「閃靈的暮沉武德殿有唱到 」、「小時候看過史艷文的都會好嗎(註：藏鏡人的招式之一) 」。隨後「公視台語台」也在臉書教學閃電的羅馬字以及念法。

除了閃電，推文也有人分享更多不常聽到的台語，「老鷹可以念吃蛇鳥或喇ㄏ一ㄡ」、「黑面琵鷺 歐命喇ㄅㄧㄟ」、「彩虹不能按照字面翻譯，念作『框 (台語)』」、 「知道每力阿邦跟藍媽控才是真宗師 」

文章一出瞬間補足不少台語知識，但也讓網友感嘆現在年輕人英文都比台語還會聽。另有人指出母語常見的困境就是和字面不一致，如螺絲起子、方向盤等都沿用日語，無法照字面唸出來。而台語新聞遇到姓名和外來音譯，也常直接國語發音，「必須得另外靠台語音網站之類的來標準化。」

台語 颱風

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